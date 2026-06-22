İnanılmaz doğum! Bebeğini pijama paçasında kurtardı

Lucy ve Fred French-Pounce çiftinin ebeveynlik yolculuğu hiçbir zaman kolay olmamıştı. Lucy, henüz 20'li yaşlarındayken aşırı egzersiz ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak gelişen ve menstrüasyon döngüsünü tamamen durduran Fonksiyonel Hipotalamik Amenore (FHA) teşhisi aldı. Doktorların "normal yollarla anne olamazsın" uyarılarının ardından çift, uzun ve yıpratıcı bir IVF (Tüp Bebek) sürecine başladı. Dört yıllık tedavinin ardından İngiltere'de ilk çocukları Percy'yi kucaklarına alan çift, daha sonra Lucy'nin memleketi olan Melbourne'e taşındı. İkinci çocuk kararı aldıklarında ise önlerinde iki zorlu tüp bebek dönemi daha vardı. Eylül 2025'te nihayet Zelda'ya hamile olduğunu öğrenen Lucy, geçmişte yaşadığı derin ven trombozu (bacakta kan pıhtılaşması) geçmişi nedeniyle riskli bir gebelik süreci geçirdi. Doktorların tüm "suni sancı ile doğumu başlatalım" ısrarlarına rağmen, her şeyin doğal seyrinde ilerlemesini istedi.