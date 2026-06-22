İnanılmaz doğum! Bebeğini pijama paçasında kurtardı
Avustralya’nın Melbourne kentinde meydana gelen ve küresel çapta büyük şaşkınlığa neden olan sıra dışı olayda, ikinci bebeğini bekleyen 32 yaşındaki Lucy French-Pounce, eşi Fred’e hafızalardan silinmeyecek bir Babalar Günü sürprizi organize etmeyi amaçlıyordu; planına göre pazar sabahı eşine yatakta kahvaltı sunacak ve ardından 4 yaşındaki oğulları Percy ile hep birlikte keyifli vakit geçireceklerdi ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve aile kendisini aniden hayatlarının en sıra dışı, heyecan dolu koşturmacasının tam ortasında buldu.