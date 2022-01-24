Kabak çorbası tarifi nasıl yapılır? Kabak çorbası kaç kalori?

Kabak çorbası tarifi

Yapımı için malzemeler

2 adet kabak

1 adet havuç

1 adet patates

5 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı süt

Bir tutam tuz

Kabak çorbası tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak havucu ve kabakları rendeleyin. Patatesi küp küp doğrayıp haşlamaya bırakın. Patatesler haşlandıktan sonra zeytinyağını tencerede kızdırıp sebzeleri suları çekilene kadar kavurun. Sebzelerin suyu çekilince haşlanmış patatesleri de ekleyin ve unu ekleyip onu da birkaç dakika kavurun. Ilık suyu ekleyip un topakları eriyene kadar çorbanızı karıştırın. Sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Ocağı kapatıp çorbanızı el blender’ıyla güzelce ezin. Ardından sütü, tuzu ve ince kıydığınız dereotunu ilave edip çorbanızı bir taşım daha kaynatın. Sıcak servis edin. Afiyet olsun…

Kabak çorbası kaç kalori?

Yeşil kabak çorbası, besleyici değeri yüksek bir çorbadır. Yağ içeriği de düşük olduğu için öğünlerde tüketilebilecek sağlıklı bir besindir. Yeşil Kabak Çorbasının 100 gramında 21 kcal kalori, ayrıca 1 Porsiyon yani 325 gram Yeşil Kabak Çorbasında 68 kalori bulunmaktadır.