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Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması tarifi

Kabak çiçeği dolması em lezzeti hem de zarif görünümüyle yemek sofralarında tercih ediliyor. Kabak çiçeğinden yapılan bu harika dolma tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? İşte tarifi...

19 Temmuz 2019 Cuma 18:50
Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması tarifi

Kabak çiçeği dolması em lezzeti hem de zarif görünümüyle yemek sofralarında tercih ediliyor. Kabak çiçeğinden yapılan bu harika dolma tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? İşte tarifi...

Hafif dikenli ve yeşil taç yaprakları alınır. İç kısımları ayıklanır, narin hareketlerle yıkanıp fazla suyu süzülür. Önceden hazırlanan hafif diri kıvamlı zeytinyağlı dolma harcı ile doldurulan çiçekler özenle kapatılıp kısık ateşte pişirilir. Taze sıkılmış limon suyu ya da sarımsaklı yoğurt eşliğinde yenilir.

Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? 

Malzemeler:

-30 adet kabak çiçeği
-2 adet orta boy kuru soğan
-1 çay bardağı zeytinyağı
-1 adet orta boy domates
-1,5 su bardağı pirinç
-1/2 su bardağı sıcak su
-1/4 demet dereotu
-1 tatlı kaşığı kuru nane
-1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Kuru soğanları küçük küpler halinde doğrayın. Ortadan ikiye kesip uç kısımlarını aldığınız domatesleri rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Dereotu yapraklarını incecik kıyın.
-Tek tek topladığınız ya da semt pazarlarından satın aldığınız kabak çiçeklerinin uç kısımlarında bulunan yeşil kısımları tek tek çıkartın.
-Çiçeklerin içinde bulunan sarı kısımları dikkatli bir şekilde alın. Yapraklara zarar vermemeye dikkat edin.
-Zeytinyağının yarısını geniş bir tencerede ısıtın. Kuru soğanları dirilikleri gidene kadar kavurun.
-Pirinçleri yıkayıp fazla sularını süzdükten sonra tencereye alın, şeffaf bir görünüm kazanana kadar soğanlarla birlikte kavurmaya devam edin.
-Rendelenmiş domatesi katıp karıştırın. Taze çekilmiş tane karabiber, tuz, kuru nane ve sıcak su ilavesiyle kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
-Demlenmesi ve soğuması için kısa süre dinlendirip kıyılmış dereotuyla harmanlayın.
-Hazırladığınız dolma harcından azar azar alıp çiçeklerin iç kısımlarını doldurun. Çiçekleri, üst kısımlarından içe doğru katlayıp katlama yeri altta kalacak şekilde tencereye yerleştirin.
-Kalan zeytinyağını üzerlerine gezdirip dolmaların yarısına gelecek kadar ılık su ekleyin.
-Ağırlık yapması için; bir kapak kapatıp kısık ateşte, kapağı kapalı tencerede, kontrollü bir şekilde pişmeye bırakın.
-Arzuya göre limon dilimleri eşliğinde ılık ya da soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:50
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