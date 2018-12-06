Kabak çiçeği dolması

MALZEMELER

12 adet kabak çiçeği

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 adet ince kıyılmış soğan

1 su bardağı pirinç

Tuz, karabiber, tarçın, yenibahar

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 su bardağı su

5-6 dal taze nane

10 dal ince kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Zeytinyağında fıstıkları kavurun. 1 adet kıyılmış soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin. Pirinç, tuz, karabiber, tarçın ve yenibaharı ekleyip 1-2 dakika daha kavurun. Kuş üzümü ve suyu katıp kısık ateşte pirinç yumuşayana kadar pişirin ve dinlenmeye bırakın. Hazırladığınız dolma içine ince kıyılmış nane ve maydanozu ekleyip kabak çiçeklerinin içine doldurun. Kalan soğanı da kıyın ve fırın tepsisine bir kat kıyılmış soğanı yayın. Kabak çiçeklerini üzerine dizin. Üzerine çok az su gezdirip önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında 10 dakika pişirin. Soğuk olarak servis yapın.