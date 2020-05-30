Kabak çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor

Kabak çekirdeği, yüksek oranda lif içeren kabak sebzesinin içerisinde yer alan çekirdeklerin kurutulmasıyla elde edilmektedir. Uzmanlar kabak çekirdeğinin sağlığa birçok faydası olduğunu söylemektedir. Yapılan birçok araştırma, kabak çekirdeğinin güçlü antikanserojen maddeler içerdiğini ve böylece vücuttaki hücrelerin mutasyona uğramasını engellediğini göstermiştir.

Kabak çekirdeği, sindirim sisteminin işlevselliğini arttırmada oldukça etkilidir. İçeriğinde fosfor, çinko, demir, kalsiyum, magnezyum ve sodyum gibi minerallerin yanı sıra yüzde 90 oranında E vitamini içermektedir.

İşte kabak çekirdeğinin mucizevi faydaları...

- Kabak çekirdeği uyku problemlerine birebir gelmektedir. Gece yatmadan önce tüketilen bir avuç kabak çekirdeği, içerdiği yatıştırıcılar sayesinde rahat bir uykuya yardımcı olur.

- Mesane torbasındaki tüm idrarın boşalmasını destekler, kum ve taş oluşumunun önüne geçer.

- Kabak çekirdeği, içerdiği Omega-3 yağları ile birlikte kolesterolü kontrol altında tutar. Böylece kandaki yağ seviyesini düşürür, kalp ve damar rahatsızlıklarını önler.

- İçerdiği çinko sayesinde prostat semptomlarını hafifletir. İdrar sökmede etkili bir besindir.

- Kabak çekirdeği, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının daha iyi işlemesini sağlar.

- Kemik sağlığına da birebir gelen bir besindir. İçerdiği yüksek kalsiyum ile birlikte kemikleri güçlendirir, kemik erimesi ve kas kaybının yaşanmasını engeller.