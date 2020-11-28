Kabak çekirdeğinin bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları
Vitamin ve mineral bakımından zengin olan kabak çekirdeği, sindirim sisteminden kalp sağlığına kadar birçok fayda sağlıyor. İşte kabak çekirdeğinin bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış inanılmaz faydaları...
Vitamin ve mineral bakımından zengin olan kabak çekirdeği, çok sık tüketilir. Eski zamanlarda ilaç olarak tüketilen kabak çekirdeğinin sağlığa birçok faydası vardır. Yağ oranı düşük, lif oranı yüksek olmasıyla birlikte sindirim sistemine birebir gelir. Yapılan araştırmalar, kabak çekirdeğinin antikanserojen maddeler içerdiğini ve böylece vücuttaki hücrelerin mutasyona uğramasını engellediğini göstermiştir.
Yüksek miktarda fosfor, çinko, demir, kalsiyum, magnezyum ve sodyum içeren kabak çekirdeğinin kalp sağlığına da iyi geldiği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Peki kabak çekirdeği nelere iyi gelir? İşte kabak çekirdeğinin inanılmaz faydaları...
- Kandaki yağ seviyesini düşürür, kalp ve damar rahatsızlıklarını önler.
- Antikanserojen maddeler içermesiyle birlikte güçlü bir kanser savaşçısıdır.
- Vücudun yenilenmesini destekler.
- Beyin fonksiyonlarını arttırır, ileri yaşlarda görülen unutkanlık gibi hastalıkların önüne geçer.
- Böbrek sağlığına iyi gelir. Böbreklerde taş ve kum oluşumunu engeller.
- Kemikleri güçlendirir. Kemik erimesi ve kas kaybını önler.
- Kabızlık ve ishal rahatsızlıklarına iyi gelir.
- Güçlü bir idrar sökücüdür.
- İştahsızlığa karşı doğal ilaçtır.