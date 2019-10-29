Kabak çekirdeği faydalı mıdır? Kabak çekirdeği kaç kalori?
Kabak çekirdeği lezzetli olduğu kadar faydalı besinlerden biridir. İşte, merak ettiğiniz "Kabak çekirdeği faydalı mıdır?" sorusunun cevabı...
Kabak çekirdeği lezzetli olduğu kadar faydalı besinlerden biridir. İşte, merak ettiğiniz "Kabak çekirdeği faydalı mıdır?" sorusunun cevabı...
Demir, çinko ve magnezyum yönünden zengin olan kabak çekirdeği sağlık için son derece faydalıdır. İşte, kabak çekirdeğinin faydaları...
Kabak çekirdeği faydalı mıdır?
Yapılan bilimsel araştırmalar kabak çekirdeğinin birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik taşıdığını kanıtlamıştır.
Antioksidanlar yönünden zengin olan kabak çekirdeği yıllara meydan okumanıza yardımcı olur.
Magnezyum açısından zengin olan kabak çekirdeği kalp ve damar sağlığını korur.
Lif yönünden zengin olan kabak çekirdeği bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur.
Uykusuzluk sorunu yaşayanlar için kabak çekirdeği son derece kıymetlidir. Kabak çekirdeği ölçülü ve düzenli tüketildiğinde uykusuzluk sorununu ortadan kaldırır.
Kabak çekirdeği kaç kalori?
Ölçülü tüketildiğinde son derece faydalı olan kabak çekirdeğinin kalorisi bir hayli yüksektir. Bu nedenle kalori takibine özen göstermeniz gerekiyor. Yalnızca bir avuç kabak çekirdeği 56 kaloridir.