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Kadın - Aile Kabak beğendili tavuk pirzola tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Kabak beğendili tavuk pirzola tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Bu tarifle Kabak beğendili tavuk pirzolayı kolaylıkla yapabileceksiniz.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 15:35:00 - 2022-01-25 15:39:38
Kabak beğendili tavuk pirzola tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Kabak beğendili tavuk pirzola tarifi

Malzemeler

Tavuk pirzola için;

  • 8 parça pirzola tavuk
  • Pulbiber
  • Kekik
  • Tuz

Kabak beğendi için;

  • 4 adet kabak

Beşamel sosu için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2,5 su bardağı süt
  • Tuz
  • Karabiber

Kabağın üzerine;

  • 1 su bardağı kaşar peynir

Kabak beğendili tavuk pirzola nasıl yapılır?

Uygun bir kapta açılmış tavuk pirzola, karabiber, pulbiber, kekik ve tuzu alıp iyice karıştıralım. Tavuk etlerimizi fırın kabına yerleştirip önceden ısıtılmış 180° fırında yaklaşık 45-50 dk pişirelim. Rendelenmiş kabağı, kabaklar suyunu çekip yumuşayıncaya kadar pişirelim. Beşamel sosu için;tereyağı ve unu kavuralım. Üzerine sütü ekleyerek hızlıca çırpıp koyulaşıncaya kadar kadar pişirelim. Son olarak tuzu, karabiber ekleyip karıştıralım ve ocağın altını kapatalım. Pişen kabağın üzerine rendelenmiş 1 su bardağı kaşar peyniri ve beşamel sosu ilave edip 1-2 dk daha karıştırarak pişirelim. Uygun bir tabağa kabak beğendimizi alalım. Üzerine pişirmiş olduğumuz tavuk pirzolamız dan koyarak servis edelim.

 

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