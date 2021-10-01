Kabağın en lezzetli hali!

Kahvaltılarınızda, çay saatlerinizde sıcak ya da soğuk olarak tüketebileceğiniz son derece doyurucu kabak mücveri tarifimizi sizlerle paylaşıyoruz. Kabak sevmeyenlere bile yedirtebileceğiniz lezzetli mücver tarifini mutlaka denemelisiniz. Köfteyi anımsatan görüntüsü ile çocuklarınızın beğenisini kazanacak, pratikliği ile de sizin en çok tercih ettiğiniz kahvaltılık olacak. İçerisindeki yeşillikler ile adeta size görsel şölen yaşatacak. Hem karnınız hem de gözünüz doyacak. Yanına da 1 kase yoğurtla bandırarak yemekte ayrı bir lezzetli olacaktır. Tarifi denemeyi ve defterinize eklemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Kabak Mücveri İçin Malzemeler

3 adet kabak

Bir tutam dereotu

3 adet yumurta

Yarım su bardağı un

2-3 dal yeşil soğan

Yarım demet maydanoz

Karabiber

Tuz

Pul biber

Kabakların kabuğunu soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz kabakların suyunu sıkın ve bir kaba alın. Kabakların üzerine yumurtaları kırın. Ardından 1 çay kaşığı kabartma tozu, ince doğranmış dereotu, ince doğranmış maydanoz, 2 yemek kaşığı un ekleyin.