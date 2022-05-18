Kabadayı üslubunu sürdüren Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında provokatif ve ırkçı söylemlerle mülteci düşmanlığına öncülük eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı eleştirdi. Erdoğan, "Hiçbir değeri olmayan istihbaratçı artığı siyasetçilerin bu konudaki çırpınışlarının sebebini anlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti merkezinde yaptığı konuşma ile cevap veren Özdağ, haddi aşan ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti

Ülkenin yüzde elliden fazlasının desteklediği Erdoğan'ı, "Sen gideceksin. Senle birlikte Suriyeliler de gidecek.” sözleriyle hedef alan Özdağ, Cumhurbaşkanı'nı Türk düşmanı olmakla suçlayarak şöyle dedi:

Türk olan hiçbir şeye değer vermiyorsun. İstihbaratçı değilim ama ben iyi bir bilim adamıyım. Senin bütün hayatın boyunca tek bir kitabı başından sonuna kadar okumadığını tahmin ediyorum. Ama benim kitaplarımı üst üste koysak, senin uzun boyunu aşıyor. Bir de benim görev emrimi yerime getirdiğimi söylemişsin. Konuşman içindeki tek doğru bu. Benim bir görev emrim var. Ben bu görev emrimi, senin politik yaşamındaki en büyük düşmanın olan, ismini yüzlerce tesisten sildiğin, milletin hafızası ve kalbinden çıkarmak için mücadele ettiğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldım.

Özdağ'dan televizyonda tartışma teklifi

Hallk nezdinde yüzde bir bile karşılığı olmayan Özdağ, halkın yüzde elliden fazlasının desteği ile Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı televizyonda tartışmaya davet etti:

Sayın Erdoğan, 20 seneden bu yana Türk devletinin bütün bilgileri, dosyaları, dinlemeleri senin elinde. Benimle ilgili olanlar da…Hadi al onları gel, televizyonda tartışalım.