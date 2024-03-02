KAAN’ı uçuran TUSAŞ’a CHP takozu! Bakın neler yapmışlar neler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin en önemli icraatlerinden biri olan Milli Muharip Savaş Uçağı KAAN geçtiğimiz günlerde gökyüzüyle buluştu. Ancak CHP'den ilginç tebrik açıklamaları geldi. CHP trolleri ise KAAN'ın 50 yılda yapıldığını iddia etti.

AK PARTİ’NİN ESERİ KAAN İÇİN ‘1973’ KULPU

Erdoğan ve AK Parti hükümetinin başarısını gölgelemeye çalışan bir grup CHP trolü, sosyal medyadan KAAN’ın 1973’ten beri yapılmaya çalışıldığını öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer CHP’li milletvekilleri de TUSAŞ’ın 1973’te kurulduğuna atıf yaparak KAAN’ın uçuşunu tebrik etti. Ancak CHP’li isimler, KAAN’ın yapımında siyasi irade gösteren Erdoğan ile AK Parti’nin başarısını görmezden geldi.



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TUSAŞ’IN KURULUŞUNA TAKOZ OLMUŞ

28 Haziran 1973 tarihinde Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı kanununun geçmesinin ardından TUSAŞ’ın kuruluşunda CHP’nin takoz olduğu ortaya çıktı.

CHP’nin son dönemde KAAN ve ANKA-3 gibi önemli savunma sanayi projelerine imza atan TUSAŞ'ı engelleme çabaları meclis zabıtlarına geçti.

ÇEŞİTLİ BAHANELERLE GECİKTİRDİLER

15 Mayıs 1975’teki Millet Meclisi’nin 77’nci Birleşimi’nde Milli Selamet Partisi (MSP) grubu adına söz alan dönemin Manisa Milletvekili Gündüz Sevilgen, CHP’nin TUSAŞ’ın idare meclisine temsilci göndermediğini ve çeşitli bahanelerle kurumun kuruluşunu geciktirdiğini kayıtlara geçti.

Genel başkanlık görevinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın bulunduğu MSP’nin savunma sanayii için büyük çaba sarf ettiğini belirten Sevilgen, CHP’nin çeşitli bahanelerle TUSAŞ’ın kuruluşuna ayak diremesine isyan etti.

“TASARI, O İSTASYON BU İSTASYON GEZİYOR” İSYANI

“Neredeyse ihtiyacın belirmesinden tam bir yıl geçmek üzere. Halen tasarı o istasyondan o istasyona dolaşıyor ve her birinde bir, bir buçuk ay bekleme süreleri kaybediyor. Öyle meseleler vardır ki, değerli arkadaşlarım, günlerin ve hatta saatlerin büyük önemi vardır. Güvenlik ve savunma meseleleri bunların başında gelir.” diyen Sevilgen, gecikmeye şu tepkiyi gösterdi:

“Yok Plan Komisyonunun kuruluş biçimi, Anayasa’nın bilmem kaçıncı maddesine aykırıymış, yok hükümet buhranı varmış, yok komisyon henüz teşekkil etmemişmiş, yok falan mesele gündemde diğer bütün konuların önüne geçermiş gibi, birçok kendi ellerimizle etrafımıza çizdiğimiz dairelerin dışına çıkamıyoruz.”

“Her türlü fikir ayrılıklarını, basit parti patırtı – çekişmelerini bir kenara bırakıp böyle hayatî ve mühim mevzularda elbirliği ile meseleleri mümkün olan en süratli bir şekilde ele alıp çözüme ulaştırmamız gerekir. Bir TRT Genel Müdürünün hatırına günlerce Mecliste engelleme yapıp bu mühim kanunun ele alınmasına mani olanların bu hareketlerini manalandırmakta müşkülât çekiyoruz.”

TEMSİLCİ GÖNDERMEDİLER

MSP’nin TUSAŞ’ın kuruluşu için gayret gösterdiğini ancak CHP’nin adeta ayak direttiğini kaydeden Sevilgen, “Değerli arkadaşlarım, CHP-MSP Koalisyonu esnasında, devlet tarafından kurulması öngörülen ve bu konuda Millî Selâmet Partili bakanların çok büyük bir gayret sarf ettikleri sanayiine kimlerin mani olduğunu da, burada zikretmeden geçemeyeceğiz.” diye konuştu.

“İşte hakikatler değerli arkadaşlarım” diye seslenen MSP’li Gündüz Sevilgen’in tutanaklara şu sözleri yansıdı:

“Türk uçak sanayii kurulacak. Bunun kanunu çıkmış, Hükümete yetki verilmiş, Sanayi Bakanlığı Umum Müdürünü tayin etmiş, Umum Müdür muavinlerini tayin etmiş. Bu şirketin idare meclisinde Sanayi Bakanlığının temsilcileri, Maliye Bakanlığının ve Millî Savunma Bakanlığının temsilcileri bulunacak. Sanayi Bakanlığı temsilcilerini de tayin etmiş, ama 10 aya yaklaşan döneminde maalesef ve maalesef ne Maliye Bakanlığı, ne Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerini tayin etmedikleri gibi, Başbakanlığa sunulmuş olan Sanayi Bakanı temsilcisinin de kararnamesini tutmuşlardır. Böylece, uçak sanayiinin kurulmasını engelleyen, geciktiren, bir sene tehir ettiren kimlerdir?”

CHP-MSP koalisyonunun başbakanı Bülent Ecevit

CHP, MSP’NİN VERDİĞİ TEMSİLCİ KARARNAMESİNİ DE SÜMEN ALTI ETTİ

Sevilgen, CHP’li hükümet üyelerinin MSP’nin idare ettiği Sanayi Bakanlığı’ndan giden temsilcilere de engel olduğunu kaydetti.

Sanayi Bakanlığı’ndan giden temsilci kararnamesinin hükümetin yıkılışına kadar sümen altı edildiğini söyleyen Sevilgen, şu ifadelerde bulundu:

“Değerli arkadaşlarım, bir başka misal daha arz edeceğim. Hani harp sanayiimizi, ağır sanayiimizi Devlet kursun diyorsunuz ya, niçin TÜMOSAN'ın kuruluşuna, yani, Türk Motor Sanayiine ait şirketin kuruluşuna, bunun Devletin önderliğinde yürütülecek tarzda kuruluşuna mani oldunuz? Mani olan kimlerdir?

Değerli arkadaşlarım, bu konuda Sanayi Bakanlığı tarafından hazırlanan kararname de, maalesef ve maalesef ta Hükümetin yıkılışına kadar, CHP-MSP Koalisyonunun yıkılışına kadar Başbakanlıkta tutulmuştur. Hani siz harp sanayiinin, ağır sanayiin Devlet eliyle kurulmasını istiyordunuz? Bunun manası nedir değerli arkadaşlarım? Yoksa siz sanayinin kurulmasına hepten mi karşısınız?”

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN “ÖLÜM ARACI” TANIMI

MSP’li Sevilgen’in Türkiye’nin savunmasının yanında dost ülkelere de satılabileceğini söylemesinin ardından söz alan ve CHP adına konuşan İstanbul milletvekili Necdet Uğur’un silah satışıyla ilgili sözleri dikkat çekti.

“Dünyada silâh ticaretinin adı ‘Ölüm ticareti’dir. Silâh imaline başlarsanız göreceksiniz ki, silâh satmak için kıyasıya bir rekabet vardır.” diyen CHP’li Uğur’un şu tuhaf açıklaması kayıtlara geçti:

“Kime satacaksınız bu silâhları? Durup dururken barış içinde yaşayan insanlar silâh almazlar. İnsanların silahlanabilmeleri için kendilerini şiddetle savunma ihtiyacını duymaları lâzım. Nasıl duyarlar? Birbirlerine sokarsanız duyarlar, aralarına nifak koyarsanız duyarlar. Büyük silah imalcisi olanlar silahlarını satabilmek için başka küçük ülkelerde ölüm tohumu ekmekten bugüne kadar kaçınmadılar.”

Sevilgen ise CHP’li Uğur’un sözlerine, “Efendim, silâh ölüm aracıymış da, ölüm aracı olan şeylerin yapılması, satılması, alınması bilmem ne imiş... Lâfa bakınız lâfa değerli arkadaşlarım, dikkatlerinize arz ediyorum.” tepkisini gösterdi.

Kaynak: haber7