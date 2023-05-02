  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem KAAN'ı karalamak isterken rezil oldular
Gündem

KAAN'ı karalamak isterken rezil oldular

Yeniakit Publisher
2023-05-02 21:25:00 - 2023-05-02 21:28:09
KAAN'ı karalamak isterken rezil oldular

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı olacak KAAN Ankara'da düzenlenen törenle tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KAAN'a bindiği an çekilen bir fotoğraf üzerinden karalama yapmaya çalışanlar ise yine rezil oldu.

Dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde, büyük çaplı bir tören düzenlenerek Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı olacak KAAN tanıtıldı.

Türkiye’nin ilk milli savaş uçağı olan ve Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında geliştirilen TF-X savaş uçağının ismi, resmen ‘KAAN’ olarak açıklandı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN savaş uçağının kokpitine oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın kokpitine oturduğu sırada, kanopi ile uçak arasında bulunan kırmızı bir ‘demir’ ise sosyal medyada tartışmaya yol açtı.

Karalamak isterken rezil kepaze oldular

Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise KAAN'ı karalamak için kokpit camını vileda sapı ile tutturdular yalanını ortaya attılar. Ancak vileda sapı dedikleri tüm dünyada kullanılan kanopiyi desteklemek için kullanılan bir güvenlik önlemi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23