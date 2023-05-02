KAAN'ı karalamak isterken rezil oldular

Dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde, büyük çaplı bir tören düzenlenerek Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı olacak KAAN tanıtıldı.

Türkiye’nin ilk milli savaş uçağı olan ve Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında geliştirilen TF-X savaş uçağının ismi, resmen ‘KAAN’ olarak açıklandı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN savaş uçağının kokpitine oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın kokpitine oturduğu sırada, kanopi ile uçak arasında bulunan kırmızı bir ‘demir’ ise sosyal medyada tartışmaya yol açtı.

Karalamak isterken rezil kepaze oldular

Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise KAAN'ı karalamak için kokpit camını vileda sapı ile tutturdular yalanını ortaya attılar. Ancak vileda sapı dedikleri tüm dünyada kullanılan kanopiyi desteklemek için kullanılan bir güvenlik önlemi.

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