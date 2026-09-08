Kaan Yıldırım'a destek veren Trabzonlular Federasyonu Başkanı Öksüz'e TFF'den ödül

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Muhammed Salah'ı Atatürk Havalimanı'nda Galatasaray formasıyla karşılayan ve üzerindeki formayı çıkarmaya zorlanan Kaan Yıldırım'a destek veren Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından taraftar kategorisinde ödüle layık görüldü.

Öksüz, genç taraftara Trabzonspor maçlarını izlemek istemesi hâlinde bir yıl boyunca ev sahipliği yapacağını belirterek sporun birleştirici yönünü vurguladı.

Kurul, Fair Play kültürünün teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve bu alanda farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği ödüllerin Eylül ayı sahiplerini açıkladı. Mehmet Nuri Yazıcı başkanlığında; Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Av. Kürşat Ahmet Ünal, Av. Tarık Emre Ekşi, Bilgehan Okumuş ve Banu Yelkovan'ın katılımıyla toplanan kurul, Eylül ayı toplantısındaki değerlendirmeler sonucunda dört kategoride ödül sahiplerini belirledi.

31 Ağustos 2026'da oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor maçı öncesinde yaşanan olayların ardından Amed Sportif Faaliyetler'in yaptığı sağduyu çağrısı da Fair Play Kurulu tarafından takdirle karşılandı. Kulüp açıklamasında, "Nerede ve kime karşı olursa olsun, bir kişinin tuttuğu takımın forması nedeniyle baskıya veya kötü muameleye maruz bırakılması kabul edilemez" denilmişti.

U15 finalinde rakibinin kramponunu bağladı

Fair Play Ödülü'nün genç sahibi, 1 Mayıs 2026'da oynanan U15 Gelişim Ligi Finalleri sırasında Galatasaraylı Hüseyin Remazan'ın kramponunu bağlamasına yardımcı olan Fenerbahçeli Utku Efe Özkan oldu. Özkan, sergilediği örnek sportmenlik nedeniyle ödüle layık görüldü.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında, tribünde Fenerbahçe forması giyen küçük bir taraftarın forması çıkarılırken olaya müdahale eden ve korkan çocuğa destek olan komiser yardımcısı Uğur Yurduseven'in davranışı da takdirle karşılandı. Küçük taraftarı daha sonra kendi sahasında, taraftarlarının önünde ağırlayan Fenerbahçe Kulübü, bu yaklaşımı nedeniyle Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.

Bodrum FK'dan 148 kişilik ücretsiz kombine kontenjanı

Sosyal Sorumluluk Ödülü ise Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'ya verildi. Kulübün kararı 65 yaş üstü vatandaşları, engellileri, gazileri ve şehit yakınlarını kapsıyor; ücretsiz kombine kart 148 kişilik kontenjanla sınırlı olacak.

"Fair Play'in cinsiyeti, yaşı ve ligi yoktur"

Kurul, Fair Play'in yalnızca ödüllendirilecek münferit davranışlardan ibaret olmadığını, temel hedefin futbolun bütün paydaşlarında kalıcı bir Fair Play kültürü oluşturmak olduğunu vurguladı. Sosyal sorumluluğun da yalnızca projelerle sınırlı olmadığı; dayanışmanın, sağduyulu söylemlerin ve bireysel davranışların da bu anlayışın önemli birer parçası olduğu belirtildi.

"Fair Play'in cinsiyeti, yaşı ve ligi yoktur" anlayışıyla hareket eden kurul, çalışmalarını yalnızca profesyonel erkek futboluyla sınırlı tutmayacağını; kadın futbolundan amatör liglere, altyapı ve gençlik organizasyonlarından tribünlere kadar futbolun her alanında sergilenen örnek davranışları ve hayata geçirilen sosyal sorumluluk çalışmalarını sezon boyunca takip etmeye devam edeceğini ifade etti.