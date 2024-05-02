KAAN ve HÜRJET yerli 'Demir Kuş' sayesinde uçtu! İşte tüm yetenekleri

Türkiye'yi dünyada 5. nesil savaş uçağı yapma kabiliyetine sahip 4 ülke arasına sokan Milli Muharip Uçak KAAN, yine yüzde yüz ve milli Demir Kuş sistemi ile test edilecek. İşte KAAN ve HÜRJET'i Gök Vatan İle buluşturan millî 'Iron Bird' sisteminin çarpıcı yetenekleri...

ABD'den Japonya'ya, Yunanistan'dan Ukrayna'ya dünyada ses getiren hatta İspanyolların, "Halifelik döneminden beri Türklerin tarihindeki en önemli adımı olarak ifade ettiği KAAN, Demir Kuş sistemi ile test edilecek.

KAAN ve HÜRJET'in için geliştirilen Demir Kuş Sistemi'ne (Iron Bird) ilişkin açıklamalarda bulunan TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Enis Ata, Demir Kuş kavramı aslında havacılıkta bilinen, iyi tanınan bir kavram olduğunu ifade ederek, "Özellikle sivil havacılıkta keza askeri tarafta da tanınırlığı bilinirliği yüksek olan bir kavram" ifadelerini kullandı.

Demir Kuş Sisteminin nasıl çalıştığını, KAAN ve HÜRJET'e vereceği katkıları aktaran Ata, "Bir uçağın alt sistemlerinin neredeyse tamamına yakınını yerde birerbir modellendiği ve sadece kendi fonksiyonlarını değil aynı zamanda birbirleriyle beraber nasıl çalıştığını test edebildiğiniz kısa tabirle yer uçağı diyebileceğimiz bir test sistemidir" ifadelerini kullandı.

DEMİR KUŞ TEST SİSTEMİ (IRON BIRD)

Demir Kuş sisteminin amacını açıklayan Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan ise, "Buradaki amacımız hem ürünün istenen çıktıları verdiğinden emin olmak, ayrıca gelecekte gerçekleştirilebilecek ve ürüne zarar verecek tehlikeli ve bu testleri yapmaya gerek kalmadan yerde ve fabrika ortamında veya laboratuvar ortamında doğrulamak" ifadelerini kullandı.

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Sistemi tanıtmaya devam eden Mercan, "Ürünlerin karşılacağı olası tehlike senaryolarını veya acil durum senaryolarını yine test ortamlarında laboratuvarlarda ya da yer ortamı diye tabir edebileceğimiz yerlerde simüle etmek suretiyle ürünün böylesi dış etkiler kapsamında nasıl davranacağını ortaya koymak için geliştiriliyor" dedi.

Demir Kuş Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en sofıstike test sistemlerinden bir tanesi diyen TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Enis Ata, "Altınay Savunma'nın bir iştiraki olan TAAC, dünyada bu karmaşık test sistemini geliştirilmiş ve devreye alabilmiş nadir şirketlerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Nitekim ilk olarak HÜRJET platformunun Demir Kuş test sistemini TAAC olarak geliştirip devreye alma şansına nail olduk diyen Ata, "Bu süreç neticesinde HÜRJET'in ilk uçuşu öncesinde büyük kritik alt sistemlerinin testleri Demir Kuş sistemi üzerinde gerçekleştirebilmiş olduk" dedi.

HÜRJET'teki başarının ardından KAAN'ın da Demir Kuş sistemini geliştirme sorumluluğu TAAC'a verildi diyerek sözlerine devam eden Ata, "HÜRJET'ten edindiğimiz tecrübenin çok büyük faydası oldu, geliştirdiğimiz bu kabiliyeti çok daha hızlı bir şekilde implenmente ederek agrasif takvime uyum sağlayacak bir şekilde faaliyetleri yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

KAAN'A SORUNSUZ TEST İMKANI SAĞLAYACAK

Demir Kuş test sistemi Uçağın aslında kritik alt sistemlerini bünyesinde barındıran bir test sitemi diyen Ata, "Bu kapsamda uçuş kontrol eyleyicileri, ikincil eyleyiciler, hidrolik sistem, uçuş kontrol bilgisayarı ve iniş takımları eyleyicileri gibi kritik alt sistemlerin tamamı test sistemi içerisinde yer alıyor ve bunların fonsiyonlarını doğru bir şekilde yerine getiremesiyle beraber birbirine entegrasyonunda da her şeyin yolunda gittiğini, doğru çalıştığına emin olmamız için önemli bir test sistemi statüsünde" dedi.

Sözlerine devam eden Ata, "Uçağın ilk uçuşunu yapmadan önce birçok alt sistemi aynı anda görebilmek ve test edebilmek adına çok kritik öneme haiz" şeklinde konuştu.

Uçaklar, helikopterler, hava araçları dışarıda gördüğümüz yapının altında birçok alt sistemden oluşuyor diyerek sözlerine devam eden Ata, "Bu alt sistemleri genelde aklımıza getirdiğimizde önce akla gelenler motor olur, daha sonra uçuş kontrol eyleyicileri (Uçağın havada manevra yapmasını hava kalmasını sağlayan kontrol yüzeylerini hareket ettiren manevra) ya da yine akla ilk gelen alt sistemler iniş takımları olur" ifadelerini kullandı.

İniş takımları konusu çok kritik ve önemli bir konu diyerek sözlerine devam eden TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Enis Ata, "Dünyada bu alanda uzmanlaşmış şirket sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Global ölçekte böyle bir kabiliyete sahip olmak ülkemiz açısından çok önemli, çünkü geliştirdiğimiz birçok platform var bunların hepsini geliştirebilmemiz için sahip olmamız gereken kritik kabiliyetlerin başında iniş takımları, motor gibi büyük bileşenler yer alıyor." dedi.

TUSAŞ Milli Muharip Uçak KAAN'ın iniş takımlarının TAAC tarafından geliştirileceğini belirten Ata, Geliştirmekte olduğumuz platformlarımız bugünkü haliyle kalmayacaklar yaşam döngüleri boyunca birçok iyileştirme ve geliştirme yapılacak bu süreçler içerisinde Demir Kuş test sistemleri gibi sisteme sahip olmak da büyük önem arz ediyor" dedi.

Demir Kuş sisteminin önemine değinen Ata, "Bu değiştirmelerin tamamına yakını uçaktan önce Demir Kuş sistemi üzerinde yapılarak test edildiği zaman havacılık anlamında birçok riski de bertaraf etmiş oluyor" şeklinde konuştu.

KAAN FÜZELERİ YÜKLENİYOR

Öte yandan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) geçtiğimiz günlerde F-16'dan aynı anda 4 tane TOLUN füzesi (Minyatür Bomba) ateşleyen ve toplamda 8 füzenin fırlatılmasına imkan tanıyan Çoklu Taşıma Salanı'nın (ÇTS) KAAN'a özel geliştirilmesi konusunda Altınay Savunma ile anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya dair açıklamalarda bulunan Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, TUSAŞ ile yaptıkları anlaşmadan ötürü gururlu olduklarını ifade ederek Türkiye'nin savunma teknolojilerine katkı vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Hatırlanacağı üzere Altınay Savunma Teknolojileri, 2016-2020 yılları arasında ASELSAN'ın alt yüklenicisi olarak özel bir Çoklu Salan Sistemi'ne ait kritik alt bileşenlerin tasarımı ve üretimini gerçekleştirerek tüm testleri başarıyla geçen sistemin Türk Hava Kuvvetleri envanterine kazandırılmasında önemli bir rol üstlenmişti.

F-16 uçağının iki istasyonuna entegre olabilen ve bir sortide 8 farklı hedefi TOLUN füzesiyle ateş altına alma imkanı sağlayan Çoklu Taşıma Salanı'nın kritik bileşenlerine yönelik çalışmalar yapan Altınay Savunma Teknolojileri, Milli Muharip Uçak (KAAN) Salan Sistemleri için TUSAŞ'a alt yüklenicilik desteği sağlayarak bu alandaki bilgi birikimini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Milli Muharip Uçak Salan Sistemi'nin TUSAŞ tarafından Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanan yaklaşık 250 uçağa entegre edilmesi planlanıyor.