Kaan: Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecek

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ekonominin temellerinin sağlam olduğunu belirtti. 2019’un olumlu geçeceğini dile getiren Kaan, “Türkiye, yavaş fakat istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecektir” dedi. MÜSİAD Afyonkarahisar Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Vizyoner Anadolu Buluşmaları’nda konuşan Kaan, yerel ve bölgesel kalkınmanın önemini de vurguladı.

Ar-Ge yatırımları artırılsın

Kaan, ‘Yerli İlaç Üretimi ve Termal Sağlık Turizmi’ konulu toplantıda ise firmaları imalata odaklanmaya ve Ar-Ge yatırımlarını artırmaya davet etti. Önleyici sağlık hizmetleri konusuna öncelik verilmesi gerektiğine işaret eden Kaan, “Bu, hem gereksiz ilaç tüketiminin önüne geçerek israfı önlememizi hem de uzun vadede sağlıklı bir toplumu inşa etmemizi sağlayacaktır" ifadesini kullandı.