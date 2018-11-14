Kaan Terzioğlu yeniden GSMA yönetimine seçildi

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, art arda 3. kez Dünya GSM Birliği (GSMA) Yönetim Kurulu’na seçildi. Terzioğlu bir kez daha dünya mobil endüstrisine yön veren 25 üyeden biri olma onuruna erişti. GSMA, Kaan Terzioğlu’nun göreve başladığı ilk günden bu yana Turkcell’de sürdürdüğü dijital dönüşüm hamlesi ve Turkcell’in “dijital operatör” olma başarısını yakından takip ediyor. Turkcell bu gelişmeyle birlikte, 5’inci kez GSMA’de yer aldı. Terzioğlu aynı zamanda GSMA’in Denetim Komitesi Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Türkiye’nin gücünün göstergesi

Kaan Terzioğlu, Turkcell olarak son 3,5 yılda oluşturulan iş modeli ve sonuçlarının Türkiye’nin gücünü göstermesi açısından çok önemli olduğunu belirtti. Terzioğlu, “Turkcell olarak güçlü altyapımız, servis odaklı büyüme modelimiz ve bölgedeki gücümüzle dijital dünyaya ve GSMA’e katkıda bulunmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.