Kaan Terzioğlu Turkcell’den ayrıldı Kaan Terzioğlu, Turkcell Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı.

Kaan Terzioğlu, Turkcell Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı. Turkcell Yönetim Kurulu, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan’ın Turkcell Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanmasına, Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise Kadri Özdal’ın vekaleten atanmasına karar verildi. Son röportajını Yeni Akit’e veren Kaan Terzioğlu, “Turkcell’de görev yaptığım 4 yıla yakın dönem boyunca, Türkiye’nin lider mobil operatörünü dünyanın ilk dijital operatörüne dönüştürdük” dedi.

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