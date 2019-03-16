Kaan Terzioğlu Turkcell’den ayrıldı
Kaan Terzioğlu, Turkcell Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı.16 Mart 2019 Cumartesi 09:39
Kaan Terzioğlu, Turkcell Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı. Turkcell Yönetim Kurulu, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan’ın Turkcell Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanmasına, Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise Kadri Özdal’ın vekaleten atanmasına karar verildi. Son röportajını Yeni Akit’e veren Kaan Terzioğlu, “Turkcell’de görev yaptığım 4 yıla yakın dönem boyunca, Türkiye’nin lider mobil operatörünü dünyanın ilk dijital operatörüne dönüştürdük” dedi.
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