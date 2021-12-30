Kaan Sezyum'dan rezil ötesi yazı

AK Parti alerjisi bütün hücrelerine işleyen solak Birgün'de yazan Kaan Sezyum, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi. AK Partilileri yalancılıkla suçlayan, S-400'leri "soba borusu"na benzeten, Diyanet'e ve Diyanet İşleri Başkanı'na kirli dilini uzatan Sezyum, bakın başka neler zırvaladı:

"Yeni yılda neler olsun istiyorum acaba? Öncelikle yalan söyleyene doğrudan bir şeyler olsun. Mesela televizyonda milyonların gözünün içine baka baka bütün kanallarda yalan söylemenin bir şeyi olsun. Yalancının ağzına Ramazan pidesiyle mi vuruluyor, yoksa yalan yuva yapmış ağzına daha fazla konuşamasın diye güllaçla mı doldurulur, tam bilemiyorum ama yalancıya bi şey olsun yeni yılda lütfen. Böyle şeyler olursa bakanlar makanlar ekrana çıkıp piyasaların kapalı olduğu saatlerde vatandaşlar döviz bozdurma yarışına girdi gibi palavraları sıkamazlar en basitinden. Hani bakan olur, başka bir şey olur, yalan söyleyene bi şey olsun. Bir yaptırımı olsun yani. En azından konuğa sarı kart gösterilsin, bi şey…

(...)

Yeni yılda dış güçlerin kim olduğu açıklansın lütfen artık. Mesela NATO ülkesi olmamıza rağmen ısrarla S-400 alıp, sonra kullanamayıp, bizi Amerika’yla papaz eden, üretim programında olduğumuz halde, bizi F-35 programından atan dış güçler kim lütfen bulunsun mesela. Kim olm bu dış güçler? S-400’ler de soba borusu gibi duruyor, kullanabilsek keşke ama başka bir bahara herhalde. Putin Bey’in de tersi ters oluyor diye aldık sanki. Gitti 3 milyar dolar soba borularına. F-35’ten de olduk. Ha bi de parasını verdik, F-35 alamıyoruz ustam. Onun yerine bari tüm ülkeye lahmacun filan ısmarlatsak da karnımız doysa…

(...)

Ha bir de bir dileğim daha var. Yeni yılda umarım Diyanet kendine yeni bir Maybach alabilir. Yazık adamlara, korumalarının arabalarına binmek zorunda kalıyorlar. Erbaşıma gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmedi bu sene. Umarım o da iyileşir yeni yılda şatafat ve lüks içinde yüzer. (...)"