Kaan Sezyum'a bak sen! Hadi oradan be

Tayyip Erdoğan'a ve ona oy verenlere her Allah'ın günü hakaretler savuran, ancak Türkiye'de özgürlük olmadığını iddia eden solak Birgün gazetesinin yazarı Kaan Sezyum, yine saçmaladı.

Sezyum, gerçekleri eğip büktüğü yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"(...) Şu 20 yıl içinde gençler iyice karamsar bir Türkiye’de büyüdüler. Ülkenin bir günü, medeni ülkelerin 6 aylık gündemine eşit oldu. Her gün başka bir sıkıntı, her gün başka bir dertle uyandık. Bu kadar da olmaz denilen her şey oldu, hayal gücümüz ülke gerçekleri yanında yetersiz kaldı. Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısına kelepçe vuruldu, sokaklarda heykeller gözaltına alınmış gibi bariyerlerle kapatıldı. Sokaklar halka yasaklandı. Sadece sokaklar olsa da iyi. Düşünmek de ağır ağır yasaklanmaya başlandı. Fikrini söyleyen, düşündüğünü ifade edenler itinayla paketlendi. Herhangi bir yerde 3 kişi slogan atsa, ışık hızına yaklaşık bir hızda müdahale edildi, ama ihtiyaç anında herkes kafasını kuma gömmeyi tercih etti. Bahane basen gibidir, herkeste vardır. Her şeye bir bahane, her şeye bir ötekileştirme geldi. O kesmedi dış güçlere, gizli maddelere ve türlü türlü saçmalıklara yaslanıldı. Uzun ve çok sıkıntılı bir sürecin artık sonuna doğru geliyoruz. Artık gerçek kötüler ve normal insanlar arasında bir seçim yapmamız gerekiyor. Kötülükle mi, insanlıkla mı yönetileceğiz? Tercih bu kadar basit."



