Bir anlık dikkatsizlik canından etti: Asidi su sanıp içen Ahmet İnanç yaşamını yitirdi
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde dehşete düşüren bir kaza yaşandı. Evinde şişe içerisindeki asidi su zannederek içen 54 yaşındaki Ahmet İnanç, hastanede verilen tüm yaşam mücadelesine rağmen hayatını kaybetti.
Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi’nde ikamet eden Ahmet İnanç (54), evinde su içmek isterken feci bir yanlışlığın kurbanı oldu. İddiaya göre, Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet İnanç evinde bir şişede bulunan asidi su sanarak içti.
İnanç'ın fenalaşması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
İlk müdahalesi evinde yapılan Ahmet İnanç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen İnanç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
