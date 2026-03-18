Osmanlı’dan günümüze! Yüzlerce borç zimem defteriyle silindi
Kars’ta Osmanlı’dan bugüne uzanan ‘zimem defteri’ geleneği bu yıl da sürdü... İhtiyaç sahiplerinin bakkallara yazdırdığı borçlar, hayırseverlerin desteğiyle tek tek ödendi.

Kars’ta Ramazan ayında anlamlı bir dayanışma örneği yaşandı.

Kars Valiliği’nin öncülüğünde 2024 yılında başlayan 'zimem defteri' uygulaması, bu yıl ramazanda da devam etti. Ramazan süresince 34 mahalledeki bakkaldan ihtiyaçlarını alarak deftere yazdıran vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından tespit edildi. SYDV Müdürü Çiğdem Aydın ile kurum çalışanları bakkallardan deftere yazdırarak alışveriş yapan 328 vatandaşın borcunu belirledi. SYDV'nin çalışmasının ardından vatandaşların bakkallara olan borcu hayırseverlerin bağışları ile ödendi. Bağışlarla kapatılan borçların ardından bakkalların camlarına, 'Bu bakkalda vatandaşlara ait tüm borçlar, Valiliğimiz aracılığıyla hayırseverlerimiz tarafından ödenmiştir' notu asıldı.

Projeyle ilgili bilgi veren Aydın, "Zimem defteri, Osmanlı'ya dayanan bir gelenek olup, ramazan ayında hayırsever vatandaşların tanımadıkları ihtiyaç sahiplerinin borçlarını gizlice ödeme geleneğidir. Bu gelenek ilimizde de 2024 yılından itibaren Sayın Valimiz Ziya Polat'ın öncülüğünde 'zimem defteri' projesi adı altında uygulanıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile hayırsever vatandaşlarımız, ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan borçlarını ödeyerek veresiye defterlerini satın almaktadırlar. Bu kapsamda 2024 yılında 143 vatandaşın 8 bakkala olan 153 bin, 2025 yılında 192 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 9 bakkala olan toplam 212 bin, 2026'da ise 328 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 34 bakkala olan toplam 686 bin tutarındaki borcu, hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla ödenmiştir. Valiliğimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı ramazanlar iyi bayramlar dileriz" dedi.

Bakkal Erol Sara ise "3 yıldır veresiye defterimizdeki borçlar, hayırseverler tarafından kapatılıyor. Bu kadim geleneğin yaşatılması çok kıymetli" diye konuştu.

