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Gündem Kaan Sarıaydın'dan olay sözler: Ses getiren suikastler olacak
Gündem

Kaan Sarıaydın'dan olay sözler: Ses getiren suikastler olacak

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, ABD'de meydana gelen olaylara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 12:28:00 -
Kaan Sarıaydın'dan olay sözler: Ses getiren suikastler olacak

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olaylarla ilgili olarak korkutan tespitlerde bulundu.

Beyaz Tv'de Her Açıdan programına katılan Kaan Sarıaydın, 2021'in zor geçeceğini söyledi.

Sarıaydın, "ABD'de olması çok manidar değil mi? Burada yaşananlar birçok yerde meydana gelebilecek olayların bir fragmanıdır. Donald Trump görevi bırakacak. Ama dışarıdan süreci yönetmeye devam edecek. Dünya bir savaş içerisinde. Bu da küreselciler ve ulusalcılar arasında geçiyor. ABD'de Ulusalcılar Trump'ı, küreselciler ise Biden'ı destekliyor. Burada bir prova yapıldı. Bu provadan herkes nemalandı. Bu mesele Avrupa'ya taşınacak. Ses getiren suikastler yaşanacak. Büyük olaylar meydana gelecek. 2021 yılı ifşa yılı oalcak. Devletlerin terk eden liderler olacak. Ulusalcılar etnik unsuru kullanıp hareket edecekler. 'Sıcak bir kış olacak' demiştim. Zaten şu an öyle gidiyor" dedi.

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