KAAN N2 ile yeniliğe dokunun
Başarı’nın geliştirdiği akıllı telefonlarının en yeni modeli KAAN N2, hem özellikleri hem de fiyatıyla dikkat çekiyor.28 Nisan 2018 Cumartesi 12:34
KAAN N2’nin çok işlevli olarak tasarlanan parmak izi okuyucusu ile telefonunuzun güvenliğini sağlayarak ekran kilidini açmanın yanı sıra birçok fonksiyona ulaşma imkanı sağlanıyor.
İdeal ekran/gövde oranına sahip genişlemiş ekrana sahip olan KAAN N2, ince çerçevesi, yüzde 83 gövde-ekran oranı ve yüksek çözünürlüğe sahip 5,7” yeni nesil 18:9 HD Plus panoramik ekranı ile kullanıcısına geniş bir dünya sunuyor.
KAAN N2’nin çift arka kamerası ve çift ton led flaşı ile fotoğraf çekme özelliği ön plana çıkıyor.
YORUM YAZ