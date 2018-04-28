KAAN N2 ile yeniliğe dokunun

KAAN N2’nin çok işlevli olarak tasarlanan parmak izi okuyucusu ile telefonunuzun güvenliğini sağlayarak ekran kilidini açmanın yanı sıra birçok fonksiyona ulaşma imkanı sağlanıyor.

İdeal ekran/gövde oranına sahip genişlemiş ekrana sahip olan KAAN N2, ince çerçevesi, yüzde 83 gövde-ekran oranı ve yüksek çözünürlüğe sahip 5,7” yeni nesil 18:9 HD Plus panoramik ekranı ile kullanıcısına geniş bir dünya sunuyor.

KAAN N2’nin çift arka kamerası ve çift ton led flaşı ile fotoğraf çekme özelliği ön plana çıkıyor.