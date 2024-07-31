KAAN mı daha iyi yoksa Eurofighter Typhoon mu? KAAN-Eurofighter Typhoon karşılaştırması

Eurofighter CEO’su Giancarlo Mezzanatto geçtiğimiz Salı günü, İngiltere’de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı’nda (FIA) gazetecilerle bir araya geldi. Mezzanatto, Haziran 2023’te belirlediği “150-200 uçak satışı” hedefinin hala arkasında durduğunu, şu ana kadar 69 sipariş almalarına karşın belirlenen rakama ulaşacaklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye’nin Eurofighter‘a ilgisi olduğunu, satışın Almanya tarafından engellendiğini de açıkladı. Kuruluşunda İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya’nın yer aldığı çok uluslu konsorsiyum, son olarak Eylül 2023’te Madrid’e 25 uçak, Berlin’e 20 uçak ve Roma’ya 24 uçak satışı gerçekleştirdi. O tarihten bu yana potansiyel alıcılardan biri de F-35 programından çıkarılan Türkiye’ydi. Mezzanatto, Ankara’nın 40 ila 50 arasında uçak almak istediğini ancak bu girişimlerin Almanya tarafından engellendiğini belirtti.

EUROFİGHTER TYPHOON NEDİR?

4.5’inci nesil olan Eurofighter Typhoon savaş uçağı, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’nın ortak geliştirdiği bir projenin ürünü. İlerleyen süreçte Fransa projeden ayrılarak kendi savaş uçağı Rafale’yi üretmesi de bir diğer kırılma nokta olarak değerlendiriliyor. Öte yandan bir Avrupa Birliği yapımı olan Eurofighter’ın özellikleri günümüz hava muharebesine hayli uygun görülüyor.

EUROFİGHTER TYPHOON ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tasarımı, Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları baz alınarak hazırlanmıştır. Gelişmiş elektronik sistemleri ve tasarımından gelen çeviklik Typhoon’un en iyi özellikleri olarak gösterilmekte. İşte Eurofighter Typhoon‘un temel özellikleri:



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4.5’İNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI

En yüksek hız: 2.495 km/sa

Uzunluk: 15.96 m

Kanat açıklığı: 11 m

Menzil: 2.900 km

Silahlar: Havadan-Havaya ve Havadan-Karaya

Motor: 2 adet EJ200

İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15

Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg

Temel özelliklerine bakılarak hava muharebesinin temel taşları arasına adını yazdıran Eurofighter Typhoon, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Katar gibi ülkeler tarafından kullanılıyor. F-16’ların günümüz teknolojisinden geri kalmaya başlamasıyla beraber Türkiye’de Eurofighter Typhoon’a göz kırparak envanter genişletme çalışmalarının mesajını verdi.

5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI

Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi, süperseyir kabiliyeti, uzun harekât yarıçapı, radarda düşük görünürlük, sensör füzyonu, gelişmiş veri bağı kabiliyetleri, yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlaması hedefleniyor. KAAN; Gökdoğan, Bozdoğan, SOM ve NEB gibi birçok yerli mühimmatı taşıyabilecek. Tüm bunların yanı sıra çalışma gruplarının karşılıklı ziyaret ve görüşmeleri sonrasında KAAN Projesi kapsamında bazı alt sistemlerin Azerbaycan’da üretilmesi de planlanıyor. KAAN, 2028’de Hava Kuvvetleri’ne 20 tane teslim edilecek. 2029 itibarıyla ayda 2 tane üretilecek. Türkiye’nin istediği ülkeye satabileceği bu 5. Nesil uçak bugünkü rakamla yılda 2,4 milyar dolarlık ihracatın yolunu açıyor. KAAN üstün hava hâkimiyetini: Yeni silahlarla artırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş, yapay zekâ ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü ile sağlıyor.

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN’IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

21 Şubat 2024’te ilk uçuşunu gerçekleştirerek 13 dakika havada kaldı. Bu uçuşta 8000 feet irtifaya çıktı ve 230 knot hıza ulaştı. 5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

İŞTE KAAN’IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ…