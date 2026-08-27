Sekreter olarak girdi, ustalığı öğrendi! “Yapamazsın” diyenlere inat kendi işinin patronu oldu

Gaziantep’te yaşayan 26 yaşındaki Sevgi Köse, yaklaşık 6 yıl önce araç bakımı ve kaplama sektöründe çalışmaya başladı. Mesleğe ilk olarak aynı sektörde faaliyet gösteren bir firmada sekreter olarak başlayan Köse, zamanla ustalara yardım ederek işi öğrenmeye başladı. Çeşitli eğitimlere katılarak kendisini geliştiren Köse, kısa sürede mesleğin inceliklerini öğrenerek "yapamazsın" diyenlere rağmen pes etmeyerek kendi iş yerini açtı. İşini severek ve özenle yapan genç girişimci, zamanla müşterilerinin güvenini kazanarak sektörde kendisine yer edindi. Araç bakımı, boya, göçük onarımı, araç kaplama gibi birçok alanda hizmet veren Köse, başarısını 2025 yılında İstanbul TÜYAP’ta düzenlenen yarışmada Türkiye birinciliği elde ederek taçlandırdı. Yarışmadaki başarısının ardından profesyonel eğitim almak isteyen birçok kişi Köse’nin iş yerine gelerek eğitim almaya başladı. Oto kaplama işini öğrenmek isteyenlere eğitim veren genç girişimci, Oto kaplamanın zorlu ve dikkat gerektiren bir meslek olduğunu belirterek kadınların da bu sektörde başarılı olabileceğini gösterdi.