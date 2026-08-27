Sekreter olarak girdi, ustalığı öğrendi! “Yapamazsın” diyenlere inat kendi işinin patronu oldu

“SEKTÖRDE KABUL GÖREMEMEMİZE RAĞMEN DEVAM ETTİM” Sektörün erkeklerin yoğunlukta olduğu bir alan olduğunu ifade eden Köse, "İlk başlarda hem erkekler tarafından hem de kadınlar tarafından bir süre kabul görmememize rağmen devam ettim. Böyle bir sektörde barınmak ilk başlarda zor oldu. Ama daha sonrasında insanlar yaptığınız işin ne kadar iyi olduğunu, dürüst olduğunuzu ve işinizi severek yaptığınızı görünce tereddüt etmeden araçlarını getirip bırakıyorlar" şeklinde konuştu.