Kaan Girgin kimdir? Kaan Girgin hapse mi girecek?

Seran Göçer, üç yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Kaan Girgin’e nafakayı ödemediği iddiasıyla dava açtı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Avukatı Özlem Yazıcıoğlu aracılığıyla İstanbul İcra Ceza Mahkemesi’ne dava açan Göçer’in dilekçesinde, “İcra ilamında yazılan ödeme koşullarına uymayan Kaan Girgin, 166 bin lira nafaka borcunun 60 bin lirası hariç icra müdürlüğüne bir ödeme yapmamıştır. Mahkeme kararını yerine getirmeyen Girgin’in tazyik hapsine çarptırılmasını talep ediyoruz” denildi. Davanın son duruşmasında mahkeme, Kaan Girgin’in nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kaan Girgin kimdir?

Kaan Girgin, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Akasdemisyen ve gazeteci kimliği ile tanınan Atilla Girgin'in oğlu olan Kaan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda göreve almaya başlayan Girgin, bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını araladı. Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar' dizisi ile zirveye çıktı.

1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti. Kaan Girgin, ilk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir de oğlu olan Girgin, kısa süre sonra eşi ile yollarını ayırdı. Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti. Başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü ve Kaan Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Ceyda Düvenci ile ikinci kez nikah masasına oturdu. Çift 2002 yılında boşandı.