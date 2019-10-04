Kaan: Ekonomide pozitif büyüme devam edecek Alışveriş Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, fiyat artışlarının yeniden tek haneli rakamlara gerilemesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Alışveriş Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, fiyat artışlarının yeniden tek haneli rakamlara gerilemesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Kaan, “Milli gelir içindeki payı yüzde 60 civarında olan hane halkı tüketiminin yeniden canlanarak Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme sürecine kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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