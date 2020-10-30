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Ekonomi Kaan: Ciddi büyüme rakamları bekliyoruz
Ekonomi

Kaan: Ciddi büyüme rakamları bekliyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ekonomisinde üçüncü ve dördüncü çeyrekte büyüme rakamları beklediklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:24:00 -
Kaan: Ciddi büyüme rakamları bekliyoruz

MÜSİAD Bodrum Şubesinin açılış törene katılan Kaan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde üyelerinin sorunlarıyla ilgili kriz merkezi kurarak süreci yönettiklerini söyledi.

Daralma olmayacak

Salgının küresel kriz ortaya çıkardığına işaret eden Kaan, “Bu krizin içinde en fazla etkilenen ülkeler kimlerdir diye baktığımızda, ABD şu anda yüzde 32 civarında küçülme içinde. İspanya, İtalya yaklaşık yüzde 20’ler seviyesinde. Türkiye’de yüzde 9,9’luk bir küçülmeyi, o da ikinci çeyrekte yaşadık. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte ciddi büyüme rakamları bekliyoruz. Yıl sonu itibarıyla da artı olarak 0,3-0,5 seviyelerinde Türkiye’nin herhangi bir daralma olmadan büyüyerek bu süreci atlatacağını ifade etmek istiyorum” diye konuştu. MÜSİAD olarak üretim, yatırım ve ticaretin senkronize çalışmasına yönelik gayret gösterdiklerini belirten Kaan, Türkiye’yi bu süreçten hızlı bir şekilde çıkarmayı amaçladıklarını aktardı. Kaan, sıkıntılar olduğunu ama dünya genelindeki tüm ülkeler bu işin içine katıldığında Türkiye için “iyi yolda gidiyor” denilebileceğini anlattı. Döviz kurlarındaki yükselişe de değinen Kaan, şunları kaydetti: “Yapmamız gereken tek bir şey var. Daha fazla üreteceğiz. Ara malı ithalatını düşüreceğiz. İhracatımızı, ithalatı karşılama oranını yüzde 110’lara çıkardığımız sürece dövizin ateşini de söndürmüş olacağız. Bir ülkede paranın gücünü o ülkenin üretim ve yatırım gücü belirler. Onun için daha fazla üreteceğiz, daha fazla gayret edeceğiz. Biz Kovid-19 döneminde sahadayız. Tedbirlerimizi alıyoruz. Üretimi sürdürülebilir bir şekilde yapmak durumundayız.”

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