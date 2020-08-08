  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Juventus'ta Andrea Pirlo dönemi

Teknik direktör Maurizio Sarri'nin görevine son veren İtalyan temsilcisi, Pirlo ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 21:35:07 -
Juventus'ta Andrea Pirlo dönemi

İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo getirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda edilmesinin ardından Maurizio Sarri'nin görevine son verilen Juventus'ta, 41 yaşındaki Pirlo ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

Futbolculuk kariyerinde 2011-2015 yıllarında Juventus forması giyen Pirlo, bu dönemde 4 Serie A, birer kez de İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Siyah-beyazlı kulüp, 30 Temmuz'da Pirlo'yu 23 yaş altı takımının başına getirmişti.

Pirlo, İtalya Milli Takımı'yla da 2006 Dünya Kupası'nı kazanma başarısını göstermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...
Dünya

Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...

Lübnan’da onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlama sonra, başken Beyrut’ta halen 60 kişinin kayıp olduğu belirtildi...
Meteoroloji il il uyardı
Aktüel

Meteoroloji il il uyardı

Meteorolojiden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Denizli, Uşak ve Burdur çevre..
Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti: Allah ıslah etsin
Gündem

Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti: Allah ıslah etsin

Kocaeli'de görevli hemşire Elif Topuz Arıl, ölümcül koronavirüs şüphesi ile hastaneye getirilen yaşlı bir hastanın, yakını tarafından "Alın ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı