THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Juventus'a yan bakılmıyor!

Juventus, taraftarı önünde konuk ettiği Napoli'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 21:28
Juventus'a yan bakılmıyor!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Juventus, taraftarı önünde Napoli'yi konuk etti. Juventus, 90 dakika sonunda Napoli'yi 3-1 mağlup etti.

Juventus, Serie A'da oynadığı ilk 7 maçı da kazanmayı başardı.

Juventus'un karşılaşmadaki gollerini 27. dakikada ve 49. dakikada Mario Mandzukic, 76. dakikada Leonardo Bonucci kaydetti.

Napoli'nin golünü 10. dakikada Dries Mertens attı. Konuk ekipte 58. dakikada Mario Rui ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu galibiyetin ardından Juventus Serie A'da puanını 21'e çıkarırken, Napoli 15 puanda kaldı.

Juventus, ligin 8. haftasında deplasmanda Udinese ile karşı karşıya gelecek. Napoli ise bir sonraki haftada sahasında Sassuolo'yu konuk edecek.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 21:28
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te şüpheli ölüm: Düğün günü 8. kattan düştü!
    1. Gaziantep'te şüpheli ölüm: Düğün günü..
    2. Saldırıya uğrayan başkan adayı taburcu..
    3. Ricardo Quaresma: Oynadıkça güvenim..
    4. Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş maçın..
    5. Bodrum’da taktiği işe yaramayan..
    6. Suça karışan 639 Suriyeli sınır dışı..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye dönüyor
    8. Karaman’da korkunç kaza: Bir aile yok..
    9. Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4..
    10. Kalp büyümesi nasıl tedavi edilir?
    11. Bu belirtiler kanser habercisi olabilir!
    12. Akciğer temizleme kürü nasıl yapılır?
    13. Çörekotu yağının faydaları nelerdir?
    14. Maydanoz tüketirken bunlara dikkat edin!
    15. Karındaki şişlik neden olur?
    16. Galatasaray'ın borcu açıklandı!
    17. Şanlıurfa'da suça karışan 639 Suriyeli..
    18. Karaman'da korkunç kaza: Devrilen..
    19. Dolandırıcılıkta yeni yöntem!..
    20. Afyonkarahisar’da çimento yüklü TIR..
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir