Juventus'a yan bakılmıyor!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Juventus, taraftarı önünde Napoli'yi konuk etti. Juventus, 90 dakika sonunda Napoli'yi 3-1 mağlup etti.

Juventus, Serie A'da oynadığı ilk 7 maçı da kazanmayı başardı.

Juventus'un karşılaşmadaki gollerini 27. dakikada ve 49. dakikada Mario Mandzukic, 76. dakikada Leonardo Bonucci kaydetti.

Napoli'nin golünü 10. dakikada Dries Mertens attı. Konuk ekipte 58. dakikada Mario Rui ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu galibiyetin ardından Juventus Serie A'da puanını 21'e çıkarırken, Napoli 15 puanda kaldı.

Juventus, ligin 8. haftasında deplasmanda Udinese ile karşı karşıya gelecek. Napoli ise bir sonraki haftada sahasında Sassuolo'yu konuk edecek.