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Spor Juventus ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde
Spor

Juventus ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan ve Juventus Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 01:12:00 -
Juventus ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde

Inter'in 91 puanla şampiyon olduğu Serie A'da 2020-2021 sezonu, bu akşam oynanan 38'inci ve son hafta müsabakalarıyla tamamlandı.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına gidecek takımların belli olduğu gecede, ikinci sıra için mücadele eden Milan, deplasmanda Atalanta ile karşılaştı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başlayıp, 90 dakika forma giydiği maçta Milan, Atalanta'yı deplasmanda Frank Kessie, iki penaltı atışından gelen gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Milan ligi 79 puanla 2. sırada tamamladı. Son yıllarda ligin iddialı ekiplerinden olan Atalanta, Milan karşısında aldığı yenilgiyle sezonu 78 puanla 3. basamakta bitirdi.

Son 9 yıldaki şampiyonluk serisi bu yıl son bulan Juventus ise son maçta Bologna'yı deplasmanda 4-1 yenerek, ligi 78 puanla 4. sırada tamamladı.

Böylece, ligi ilk 4 sırada tamamlayan sırasıyla şampiyon Inter'in ardından Milan, Atalanta ve Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar oldu.

Napoli ise Hellas Verona ile sahasında 1-1 berabere kalarak ligi, 77 puanla 5. sırada bitirdi ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatını tepti.

Lazio da Sassuolo’ya deplasmanda 2-0 yenilirken, 68 puanla 6. sırada yer aldı. Napoli ve Lazio gelecek yıl UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.

Roma da deplasmanda Spezia ile 2-2 berabere kalırken, ligi 62 puanla 7. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı başkent takımı, gelecek sezon Avrupa'da ilk kez düzenlenecek olan UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

Bu arada, puan tablosunun son 3 basamağında yer alan Benevento, Crotone ve Parma, küme düşen takımlar oldu.

Cristiano Ronaldo gol kralı oldu

38 haftalık sezonda 33 maçta forma giyen Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo attığı 29 golle sezonun gol kralı olmayı başardı.

Ronaldo'yu 24 golle Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, 22 golle Atalanta'nın Kolombiyalı forveti Luis Muriel takip etti.

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