Juventus milli yıldız için geldi
Juventus Sportif Direktörü Fabio Peratici, Türkiye'nin Fransa ile oynadığı maçta milli futbolcu Merih Demiral'ı izlemeye geldi.08 Haziran 2019 Cumartesi 22:42
Türkiye'nin Fransa ile Konya'da oynadığı karşılaşmayı Juventus Sportif Direktörü Fabio Peratici de izledi. İtalyan futbol adamı, ismi Juventus'la anılan Merih Demiral'ı mercek altına aldı
Türkiye - Fransa maçına ilk 11'de başlayan genç savunmacı Merih Demiral için Juventus Sportif Direktörü Fabio Peratici de tribündeki yerini aldı. Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olan ve kısa sürede büyük kulüplerin dikkatini çeken Merih Demiral'ın ismi Juventus ile anılıyordu. Fransa maçı öncesinde siyah beyazlı ekibin sportif direktörü Fabio Peratici de tribünlerdeki yerini aldı.
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