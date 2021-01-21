  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Juventus kupayı müzesine götürdü
Spor

Juventus kupayı müzesine götürdü

İtalya Süper Kupa finalinde Juventus, Napoli'yi 2-0'lık yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 01:23:00 -
Juventus kupayı müzesine götürdü

Serie A'nın son şampiyonu Juventus, İtalya Kupası şampiyonu Napoli'yi 2-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Juventus, Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun 64. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Napoli, VAR incelemesi sonrası 79. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Lorenzo Insigne, meşin yuvarlağı dışarı attı ve eşitlik şansını harcadı.

Juventus, 90+5. dakikada Morata'nın kaydettiği gole sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Juventus'ta milli oyuncumuz Merih Demiral, kas ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı.

İtalya Süper Kupası'nı Juventus 8 kez müzesine götürdü. Napoli ise 1990 ve 2014 yıllarında kupanın sahibi oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hindistan'dan olay çıkış! Fransız savaş uçaklarını yerden yere vurdular
Gündem

Hindistan'dan olay çıkış! Fransız savaş uçaklarını yerden yere vurdular

Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın da Fransa'dan satın aldığı Rafale savaş uçaklarını yerden yere vuran Hindistan, Rus Su-57 savaş uçağı ..
Joe Biden’dan ‘savaş’ açıklaması! 'Mesajım sınırımız dışındakilere’
Dünya

Joe Biden’dan ‘savaş’ açıklaması! 'Mesajım sınırımız dışındakilere’

Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek görevine başladı. Biden, 'Mesajım sınırımız dışındakilere! Amerikalı yurttaşlarımızın çoğu..
Sıfırın altında 28 derece ile o şehrimiz adeta buz tuttu
Gündem

Sıfırın altında 28 derece ile o şehrimiz adeta buz tuttu

Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre; günün en düşük sıcaklığı sıfırın altında 28 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesinde kaydedildi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay