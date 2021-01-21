Juventus kupayı müzesine götürdü
İtalya Süper Kupa finalinde Juventus, Napoli'yi 2-0'lık yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Serie A'nın son şampiyonu Juventus, İtalya Kupası şampiyonu Napoli'yi 2-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Juventus, Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun 64. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Napoli, VAR incelemesi sonrası 79. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Lorenzo Insigne, meşin yuvarlağı dışarı attı ve eşitlik şansını harcadı.
Juventus, 90+5. dakikada Morata'nın kaydettiği gole sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Juventus'ta milli oyuncumuz Merih Demiral, kas ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı.
İtalya Süper Kupası'nı Juventus 8 kez müzesine götürdü. Napoli ise 1990 ve 2014 yıllarında kupanın sahibi oldu.