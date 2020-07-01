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Spor

Juventus Genoa engelini rahat aştı

Serie A'da lider Juventus, Genoa'yı değlasmanda 3-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 01:21:00 -
Juventus Genoa engelini rahat aştı

Serie A'nın 29. haftasında Genoa ile lider Juventus karşı karşuya geldi. Stadio Comunale Luigi Ferraris'te oynanan karşılaşmayı Juventus 3-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Dybala 50. dakikada gol perdesini açtı. 56. dakikada Ronaldo ile farkı ikiye çıkaran Juventus'ta Douglas Costa 73. dakikada skoru 3-0'a getirdi. 76. dakikada Genoa'dan Pinamonti farkı ikiye indirde se sonuç değişmedi ve Juventus sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus 72 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Genoa ise 26 puanda kalarak düşme hattından bu hafta da kurtulamadı.

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