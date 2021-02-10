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Spor Juventus finale yükseldi
Spor

Juventus finale yükseldi

İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Inter'i 2-1 yenen Juventus, ikinci maçta rakibiyle 0-0 berabere kalarak finale çıkan ilk takım oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 01:25:00 -
Juventus finale yükseldi

İlk maçta rakibini Ronaldo'nun golleriyle 2-1 kazanan Juventus, ikinci maçta rakibine geçit vermedi.

Karşılaşmada gol sesi çıkmazken finale yükselen ilk takım Juventus oldu. Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral da 90 dakika sahada kaldı.

Juventus finalde, Atalanta-Napoli eşleşmesinde tur atlayan tarafla karşılaşacak.

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