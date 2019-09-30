Juventus Bayer Leverkusen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Juventus sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Juventus , gruptaki ilk maçında deplasmanda Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı. Bayer Leverkusen ise sahasında Lokomotiv Moskova'ya 2-1 mağlup oldu. Peki, Juventus Bayer Leverkusen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Juventus sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Juventus , gruptaki ilk maçında deplasmanda Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı. Bayer Leverkusen ise sahasında Lokomotiv Moskova'ya 2-1 mağlup oldu. Peki, Juventus Bayer Leverkusen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar... Juventus Bayer Leverkusen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Juventus Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi maçı yarın saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

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