  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Jürgen Todenhöfer Kılıçdaroğlu'ndan daha milli çıktı! 10 büyükelçiye sert tepki!
Dünya

Jürgen Todenhöfer Kılıçdaroğlu'ndan daha milli çıktı! 10 büyükelçiye sert tepki!

Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer, 10 ülke büyükelçisinin Osman Kavala'ya ilişkin hadsizliğine, "Korkaklar böyle davranır." diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 17:39:00 - 2021-10-25 18:41:46
Jürgen Todenhöfer Kılıçdaroğlu'ndan daha milli çıktı! 10 büyükelçiye sert tepki!

Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer'in aralarında ABD, Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu 10 Batılı ülkenin büyükelçilerinin ikiyüzlülüğüne dikkat çekti. Todenhöfer'in eleştirisi, "Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha milli çıktı." yorumunun yapılmasına sebep oldu.

Kavala'nın 'derhal' serbest bırakılmasını istemişlerdi

Türkiye’deki 10 Batılı ülke büyükelçiliği, diplomasi tarihine geçecek bir skandala imza atıp, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala'nın "derhal" serbest bırakılmasını istemişti.

Kılıçdaroğlu'nun veremediği tepki Alman siyasetçiden geldi

Haddini aşan 10 büyükelçiye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun veremediği tepki, Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer'den geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Todenhöfer, büyükelçilerin ikiyüzlülüklerine vurgu yaparak şunları söyledi:

"10 Batılı büyükelçi, Osman Kavala'nın Türkiye tarafından hapsedilmesini protesto etti. Ama neden Birleşik Krallık'ta Julian Assange'nin ya da ABD'nin Guantanamo mahkumlarının hapsedilmesini protesto etmediler? Kahramanlar böyle değil, korkaklar böyle davranır."

Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer, 1972-1990 yılları arasında Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) milletvekilliydi. 2020'de CDU'dan ayrılarak Team Tödenhöfer'i kurdu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Ekonomi

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalarda, Kovid-19 vakalarındaki artışa ilişkin tedirginliklerle haftaya karışık bir seyirle başlarken, açıklanmaya devam eden 3...
Gündem

"Türkiye'ye yapılan, bir Soros müdahalesidir"

10 büyükelçinin Osman Kavala hakkında yaptığı açıklamayı kaleme alan gazeteci yazar Taha Dağlı, bu durumun bir "Soros müdahalesi" olduğunu s..
Teşkilat'ta Türkiye'nin gizli silahı ilk kez gösterildi!
Medya

Teşkilat'ta Türkiye'nin gizli silahı ilk kez gösterildi!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde, KARGU Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ilk kez gösterildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay