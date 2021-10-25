Jürgen Todenhöfer Kılıçdaroğlu'ndan daha milli çıktı! 10 büyükelçiye sert tepki!

Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer'in aralarında ABD, Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu 10 Batılı ülkenin büyükelçilerinin ikiyüzlülüğüne dikkat çekti. Todenhöfer'in eleştirisi, "Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha milli çıktı." yorumunun yapılmasına sebep oldu.

Kavala'nın 'derhal' serbest bırakılmasını istemişlerdi

Türkiye’deki 10 Batılı ülke büyükelçiliği, diplomasi tarihine geçecek bir skandala imza atıp, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala'nın "derhal" serbest bırakılmasını istemişti.

Kılıçdaroğlu'nun veremediği tepki Alman siyasetçiden geldi

Haddini aşan 10 büyükelçiye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun veremediği tepki, Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer'den geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Todenhöfer, büyükelçilerin ikiyüzlülüklerine vurgu yaparak şunları söyledi:

"10 Batılı büyükelçi, Osman Kavala'nın Türkiye tarafından hapsedilmesini protesto etti. Ama neden Birleşik Krallık'ta Julian Assange'nin ya da ABD'nin Guantanamo mahkumlarının hapsedilmesini protesto etmediler? Kahramanlar böyle değil, korkaklar böyle davranır."

Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer, 1972-1990 yılları arasında Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) milletvekilliydi. 2020'de CDU'dan ayrılarak Team Tödenhöfer'i kurdu