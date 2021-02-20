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Spor Jürgen Klopp'tan Galatasaray'a büyük övgü
Spor

Jürgen Klopp'tan Galatasaray'a büyük övgü

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Galatasaray'ı dünyanın en iyi takımlarından biri olarak niteledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 08:21:00 -
Jürgen Klopp'tan Galatasaray'a büyük övgü

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un Galatasaray ve Ozan Kabak sözleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın geçmişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Klopp, Ozan Kabak'ın altyapısında yetiştiği Galatasaray ile ilgili olarak "İstanbul'dayken dünyanın en büyük takımlarından biri için oynadı. Her zaman ligin zirvesinde olmak zorundaydı." ifadelerini kullandı.

Klopp'un bu sözleri sarı kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.

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