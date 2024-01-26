Jürgen Kloop'tan çarpıcı itiraf: Bir dönem sona eriyor...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da flaş bir gelişme yaşandı.

2015'ten bu yana takımın teknik direktörlüğünü yapan Jürgen Klopp, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile gelişme futbolseverlere duyuruldu.

"Sezon sonunda Liverpool menajerliği görevinden ayrılacağım"

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İşte Klopp'un o açıklaması:

Sezon sonunda Liverpool menajerliği görevinden ayrılacağım. Birçok insan için bu kararıma şok olabilir. Bunu açıklamaya çalışabilirim. Bu kulüpteki her şeyi çok seviyorum. Bu şehri, taraftarları, takımı, teknik heyeti, her şeyi seviyorum. Yine de bu kararı vermek zorundayım. Bunu nasıl söyleyebilirim? Enerjimin sonuna geldim. Bu kararı bir noktada almak zorundayım. Şu anda iyiyim ama bu görevi tekrar, tekrar, tekrar yapamam. Birlikte geçirdiğimiz bunca sürenin hatırına size doğruları ben söylemek istedim.