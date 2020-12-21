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Yaşam Jüpiter Satürn kavuşumu Türkiye’den görülecek mi?
Yaşam

Jüpiter Satürn kavuşumu Türkiye’den görülecek mi?

Jüpiter ile Satürn büyük kavuşumla tek bir yıldız gibi görünecek. 397 yıl sonra tekrara yaşanacak büyük kavuşum öncesinde pek çok kişi çıplak gözle bu olayı izleyip izleyemeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki, Jüpiter Satürn kavuşumu Türkiye’den nasıl izlenecek? | Jüpiter Satürn kavuşumu saat kaçta? | İstanbul’dan Jüpiter Satürn kavuşumu izlenecek mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:10:00 -
Jüpiter Satürn kavuşumu Türkiye’den görülecek mi?

Büyük kavuşum Türkiye’den izlenecek mi? | Yılın en uzun gecesi bilindiği gibi 21 Aralık’tır. Tam 397 yıl sonra bu gece Satürn ile Jüpiter büyük kavuşum yaşayacak. Bu olay tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi. Peki, Türkiye’den büyük kavuşum izlenir mi?

Jüpiter Satürn kavuşumu Türkiye’den görülecek mi? 

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÖKMER) Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, "Bu yakınlaşmalar hep eşit olmazlar. Buna benzer bir yakınlaşma (kavuşum) 1623 yılında gerçekleşmişti. İki gezegenin birbirlerine en yakın kavuşumu ise, 800 yıl kadar önce, 1226 yılında gerçekleşti. Bundan sonraki ilk kavuşum 15 Mart 2080 tarihinde gerçekleşecek" diye konuştu.

Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, “Aysız gecelerde gökyüzünün en parlak cismi Venüs'tür. Ondan sonra ise Jüpiter ve Satürn gelir. Bu nedenle 21 Aralık gecesi, günbatımından hemen sonra güneybatı ufkuna bakıldığında onları kolaylıkla fark edebiliriz. Satürn’ün Güneş’in etrafında dolanması 29,5 Dünya yılı, Jüpiter’in ise 11,9 Dünya yılı kadardır. Böylece, yaklaşık her 20 yılda bir, Jüpiter Dünya’dan bakıldığında Satürn’e yetişir” dedi.

Cep telefonunuza indirebileceğiniz uygulamalarla gezegenlerin yerini tespit edebilir ve kavuşumu izleyebilirsiniz.

 

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