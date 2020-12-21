  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Jüpiter Satürn kavuşumu ne zaman?
Yaşam

Jüpiter Satürn kavuşumu ne zaman?

397 yıl sonda Jüpiter ile Satürn gökyüzünde tek bir yıldız gibi parlayacak. Milyonlarca kişi Jüpiter ile Satürn'ün ne zaman saat kaçta kavuşum yaşayacağını araştırıyor. Büyük kavuşum izlenebilecek mi? | Türkiye'den büyük kavuşum nasıl izlenecek? | Jüpiter Satürn kavuşum Türkiye'de nereden görülecek?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 12:56:00 -
Jüpiter Satürn kavuşumu ne zaman?

En uzun gecenin yaşanacağı gece Jüpiter ile Satürn kavuşumu meydana gelecek. Yapılan açıklamada büyük kavuşumun gözle izlenebileceği açıklandı. Peki, büyük kavuşum nedir nasıl izlenir?

Jüpiter Satürn kavuşumu ne zaman?

Milyonlarca kişi büyük kavuşumun nereden nasıl izlenebileceğini araştırıyor. Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÖKMER) Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, "Bu yakınlaşmalar hep eşit olmazlar. Buna benzer bir yakınlaşma (kavuşum) 1623 yılında gerçekleşmişti. İki gezegenin birbirlerine en yakın kavuşumu ise, 800 yıl kadar önce, 1226 yılında gerçekleşti. Bundan sonraki ilk kavuşum 15 Mart 2080 tarihinde gerçekleşecek" diye konuştu.

Büyük kavuşum 21 Aralık Pazartesi akşamı yaşanacak. Ülkemizde kavuşum gün batımına yakın saatlerde görülebilecek. Cep telefonunuza indirebileceğiniz uygulamalarla gezegenlerin yerini tespit edebilir ve kavuşumu izleyebilirsiniz.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mutasyona uğramak ne demek? | Mutasyon nedir?
Sağlık

Mutasyona uğramak ne demek? | Mutasyon nedir?

Mutasyon ne anlama geliyor? | Koronavirüs salgınıyla birlikte gündemimize yerleşen kelimelerden biri de ‘mutasyon’ oldu. Yaz mevsiminde virü..
Son anket bomba... Cumhurbaşkanlığı seçiminde flaş değişiklik! Muhalefete büyük şok
Gündem

Son anket bomba... Cumhurbaşkanlığı seçiminde flaş değişiklik! Muhalefete büyük şok

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Konsensus araştırma şirketinin aralık ayı anketini paylaştı
Yeni virüs İtalya'ya da sıçradı! Hızla yayılıyor
Dünya

Yeni virüs İtalya'ya da sıçradı! Hızla yayılıyor

İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiltere’den gelen bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan mutasyonuna rastlandığını duyur..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay