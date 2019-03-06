Julyen, uluslararası mutfaklarda kabul görmüş kesim tekniklerinden biri. Her çeşit sebze julyen olarak doğranabilir, çiğ veya pişmiş olarak uygulanabilir. Peki, julyen kesim nedir?

Julyen kesim nedir?

Julyen kesim, gıda maddesinin kibrit çöplerine benzer şekilde uzun ince şeritler halinde kesilmesidir. Son derece estetik ve basit olan julyen kesim de kullanılan bıçakların yanı sıra kesme tahtası da önemlidir. Şef bıçağı ve sebze bıçağı bu kesim için kullanılabilir. Doğranan malzemelerin tümü eşit kalınlıkta olursa göze hoş gözükür. Julyen kesim yöntemi garnitür hazırlığında, sotelerde, salata ve tabak sunumlarında sıklıkla kullanılır.