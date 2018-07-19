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Jülide Sarıeroğlu‘nun yeni görevi ne oldu? | Jülide Sarıeroğlu hangi göreve getirildi?

Yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte eski bakanların liste dışı olduğu görülmüştü. Bekir Bozdağ yeni Bakanlar Kurulu listesinde yer almayan isimlerden biri olmuştu. 27. Dönem milletvekili olarak Meclis’te bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun yeni görevi belli oldu. Peki Jülide Sarıeroğlu hangi göreve getirildi? Jülide Sarıeroğlu’nun yeni görevi ne oldu? İşte detaylar…

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:04
Jülide Sarıeroğlu‘nun yeni görevi ne oldu? | Jülide Sarıeroğlu hangi göreve getirildi?

Yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte eski bakanların liste dışı olduğu görülmüştü. Bekir Bozdağ yeni Bakanlar Kurulu listesinde yer almayan isimlerden biri olmuştu. 27. Dönem milletvekili olarak Meclis’te bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun yeni görevi belli oldu. Peki Jülide Sarıeroğlu hangi göreve getirildi? Jülide Sarıeroğlu’nun yeni görevi ne oldu? İşte detaylar…

TBMM komisyonları üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Genel Kurulun 16 Temmuz tarihli 6. birleşiminde yapılan seçim sonucunda Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Başkanvekilliğine Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Başkanvekilliğine Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Sözcülüğe Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülendar Açanal getirildi.

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Bekir Bozdağ'ın yeni görevi ne oldu? | Bekir Bozdağ hangi göreve getirildi?

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:04
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