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Jülide Sarıeroğlu, "Yüreğir Bilim Şenliği"ne katıldı

Adana'da temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Yüreğir Bilim Şenliği"ne katıldı.

28 Eylül 2018 Cuma 17:01
Jülide Sarıeroğlu, "Yüreğir Bilim Şenliği"ne katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Artık farklı bir dönemdeyiz. Arabaların, uçakların, her türlü teknolojik ihtiyacımızın Türkiye'de yapıldığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Yüreğir Belediyesince Adana Valiliği, Türk Hava Kurumu ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen "Yüreğir Bilim Şenliği" alanını ziyaret eden Sarıeroğlu, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda organize edilen şenlik alanına gelerek, Çukurova Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan "1,5 Adana" isimli elektrikli otomobil hakkında bilgi aldı.

Otomobilleriyle çeşitli yarışlarda dereceye giren öğrencileri tebrik eden Sarıeroğlu, gençlerin ileride daha başarılı işlere imza atması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Alandaki diğer stantları da gezerek öğrencilerle ilgilenen Sarıeroğlu, fotoğraf çektirdi ve yapılan çeşitli bilimsel deneyleri izledi.

Daha sonra burada konuşan Jülide Sarıeroğlu, çocukların güzel zaman geçirdiğini görmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah hepinizin büyüdüğü zaman güzel yerlere gelmesini temenni ediyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Geleceğiniz parlak ve aydınlık olsun. Biz de sizler gibi Adana'da büyüdük, şimdi Allah nasip etti milletvekilliği, bakanlık, genel başkan yardımcılığı yaptık. İnşallah Rabb'im sizlere, Adana'mızın evlatlarına güzel hizmetler yapmayı nasip eder. Artık farklı bir dönemdeyiz. Arabaların, uçakların, her türlü teknolojik ihtiyacımızın Türkiye'de yapıldığı yeni bir döneme giriyoruz. İnşallah bu konularda sizlerin de ileride güzel yetişip, güzel eğitimler alıp, abileriniz ve ablalarınız gibi güzel icatlarla, güzel buluşlarla yarışmalarda Adana'mızı, Türkiye'mizi güçlü şekilde temsil etmenizi arzu ediyoruz."

Sarıeroğlu daha sonra, Kozan Yolu Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 17:01
  1. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  2. Çukurova Üniversitesi
  3. Jülide Sarıeroğlu
  4. Türk Hava Kurumu
  5. Adana Valiliği
  6. AK Parti
  7. Yüreğir
  8. Kozan
  9. Adana

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