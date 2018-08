Jülide Sarıeroğlu: Türkiye olarak bizi yolumuzdan alıkoyamayacaklar

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Programda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, sevginin, saygının, kardeşliğin, paylaşmanın her şeyiyle hissedildiği bayramın ülkeye, millete hayırlar getirmesini, tüm İslam aleminde huzur, barış, kardeşliğin hakim kılınmasına vesile olmasını diledi.

AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma töreni düzenlendiAK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi22.08.2018

Bu mübarek günde vatanı emanet eden ecdadı, vatan için canlarını feda eden şehitleri rahmetle yad ettiğini belirten Sarıeroğlu, gazilere Allah'tan şifa diledi ve ülkenin güven ve huzuru için görev başında güvenlik görevlilerini, sağlık çalışanlarını selamladı.

Ankara teşkilatlarının 24 Haziran seçimlerinde yine tarih yazdığını ifade eden Sarıeroğlu, İl Başkanı Hakan Han Özcan'a ve il yönetimine görevlerinde başarı diledi.

Yeni kadronun omuzlarındaki yükün çok büyük olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, önemli süreçlerden geçildiğini anlattı.

Türkiye için 24 Haziran seçimlerinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, yeni süreçte her şeyin daha hızlı, daha etkin olacağını, Türkiye'nin geleceğinin bu yeni sistem sayesinde bugünden daha aydınlık ve daha güçlü olacağını kaydetti.

Yerel seçimlerde yine büyük zaferlere imza atmayı hedeflediklerini belirten Sarıeroğlu, ak belediyeciliği, gönül belediyeciliğini tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracaklarını anlattı.

"15 Temmuz'un ekonomik versiyonuyla şu anda Türkiye diz çöktürülmeye çalışılıyor." diyen Sarıeroğlu, reel sektör açısından, ekonomi açısından en ufak problem olmamasına karşın finans piyasalarına yönelik tüm dünyanın gözü önünde olan girişimlerle Türkiye'nin önüne set çekilmeye çalışıldığını söyledi.

Sarıeroğlu, "Milletimiz buna da el attı. Allah razı olsun milletimizden. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bankalarda dövizlerini bozdurmak suretiyle yine vatana, millete nasıl sahip çıkılırmış, tüm dünyaya gösterdiler. Bize hiç kimse diz çöktüremez." diye konuştu.

Geçmişten itibaren hep bu büyük sınavlardan milletin desteğiyle yüz akıyla çıktıklarını ifade eden Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Kararlı politikalarımızla ekonomi yönetimimiz iş başında. İşin ehli olan kişiler iş başında. Bankacılık anlamında, finans piyasaları açısından her türlü argümanla sürecin inşallah hasarsız şekilde bertaraf edilmesiyle alakalı adımlarımızı atıyoruz. Bundan sonra da ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye olarak bizi yolumuzdan alıkoyamayacaklar. Bugün gördünüz Yunanistan'ın almış olduğu karar, darbecilere sahip çıkan bir zihniyet. İnşallah - dostumuzu düşmanımızı biliyoruz - öyle büyük bir ülke olacağız, öyle güçlü olacağız ki liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda dostlarımıza güven, düşmanlarımıza da korku salmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yeter ki bir olalım, beraber olalım. Bu birlik ve beraberlik şu an ortada. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara, bizi birbirimize kırdırmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz."

"Kutlu yolculuğumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz"

Genel Sekreter Fatih Şahin de bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının çok yoğun bir biçimde yaşandığı müstesna günler olduğunu belirterek, herkesin bayramını kutladı.

AK Parti'nin siyasi sorumluluğunun ve üstlendiği görevlerin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını vurgulayan Şahin, Türkiye'nin bütün mazlum milletlerin umudunu bağladığı bir ülke olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bugün hiç olmadığı kadar güçlü ve hedeflerine yakın olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bizi hedeflerimizden döndürmek için, bizi esir almak için türlü oyunlara başvurduklarını biliyoruz. Türkiye'yi esir almak için çalmadıkları kapı, başvurmadıkları oyun kalmadı. Ancak her seferinde sizlerin azim ve gayretiyle, milletimizin hayır ve duasıyla bütün engelleri aşarak bugüne kadar geldik. Asla ve asla bu kutlu yolculuktan vazgeçmedik ve asla vazgeçmeyeceğiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu kutlu yolculuğumuza her zamankinden daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz."

Şahin, AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nin geçen hafta yapıldığını anımsatarak, bu kongreden yenilenerek ve güçlenerek çıktıklarını söyledi.

AK Parti teşkilatlarının gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlere azim ve kararlılıkla hazırlanması gerektiğini dile getiren Şahin, "Ankara'mızda 25 ilçemiz var. Büyükşehirlerimizle birlikte 26 belediyemiz var. Biz bu 26 belediyenin 26'sında da çok güçlü bir şekilde iddialıyız. Şu anda 26 belediyenin 21'i bizde, inşallah diğer 5 belediyeyi de alarak Ankara'nın her bir ilçesini büyükşehiriyle birlikte ak belediyecilik anlayışıyla 2023 hedeflerine taşıyacağız." dedi.

"Oynanan oyunları her zaman birliğimiz sayesinde bozduk"

Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise AK Parti ailesinin en önemli özelliğinin gönül bağıyla birbirine bağlı insanlardan oluşması ve birliğini her şeyin üzerinde tutması olduğunu söyledi.

Yunus Emre'nin "dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik" sözünü anımsatan Özcan, "Gönüller yaparak, hizmet üreterek, partimizin 17. yılını geride bıraktık. İnşallah gönüller yapmak hizmet üretmek için var gücümüzle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Parti olarak birlik ve beraberliklerini muhafaza etmeleri halinde önlerinde hiçbir gücün duramayacağını vurgulayan Özcan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar oynanan oyunları her zaman birliğimiz sayesinde bozduk. Bugün burada görüyorum ki Ankara teşkilatları ilk günkü heyecanla her zamankinden daha güçlü. Rabbim hep birlikte güzel işler yapmamızı nasip etsin, Rabbim, yolumuzu her daim açık etsin."

Bayramlaşma programına, eski Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan ve Emrullah İşler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve partililer de katıldı.