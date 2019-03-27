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Judokalar, hafta sonunda 3 ayrı organizasyonda madalya sınavı verecek

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yapılacak Grand Prix’te 6 kadın, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecek Büyükler Balkan Şampiyonası’nda 9 kadın ve 7 erkek, Rusya’nın Tula kentinde gerçekleşecek Ümitler Avrupa Kupası’nda 8 erkek judoka tatamiye çıkacak.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:05
Judokalar, hafta sonunda 3 ayrı organizasyonda madalya sınavı verecek

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yapılacak Grand Prix’te 6 kadın, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecek Büyükler Balkan Şampiyonası’nda 9 kadın ve 7 erkek, Rusya’nın Tula kentinde gerçekleşecek Ümitler Avrupa Kupası’nda 8 erkek judoka tatamiye çıkacak.


Judoda Büyük Kadın ve Erkek ile Ümit Erkek Milli Takımları, 29-31 Mart tarihleri arasında düzenlenecek üç ayrı organizasyonda tatamide madalya mücadelesi yapacak. Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan katkısı olan ve Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Grand Prix karşılaşmalarında Türkiye’yi 6 kadın judoka temsil edecek. Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Büyükler Balkan Şampiyonası’nda ise ay-yıldızlı 9 kadın ve 7 erkek judoka mücadele edecek. Rusya’nın Tula kentinde yapılacak Ümitler Avrupa Kupası müsabakaları ile ardından gerçekleşecek OTC kampında ise 8 erkek judoka tatamiye çıkacak.


Grand Prix’te (29-31 Mart) kadınlarda; 48 kiloda Gülkader Şentürk ve Nazlıcan Kılıç, 52 kiloda Damla Çalışkan ve İrem Korkmaz ile 57 kiloda Şeyma Özerler ve Meltem Dindar mücadele edecek.


Büyükler Balkan Şampiyonası’nda (30-31 Mart) kadınlarda; 48 kiloda Çiçek Akyüz, 52 kiloda Rabia Şenyayla, Sedanur İçağası ve Melda Pınar, 57 kiloda Merve Taş ve Ayşegül Yıldırım, 70 kiloda Senanur Şahbaz, 78 kiloda Sıdıka Işık ve Sümeyra Aykaç; erkeklerde: 60 kiloda Ahmet Saçan, 66 kiloda Fırat Özkan ve Z. İhsan Oba, 81kiloda Onurcan Tatlıcıoğlu, 90 kiloda Salih Karaman ve Hasancan Kolcu, 100 kiloda Şayan Nesirpur temsil edecek.


Ümitler Avrupa Kupası’nda (30-31 Mart) erkeklerde; 50 kiloda Uluer Göç ve Enes Çakan, 55 kiloda Talha Büyükeser, 60 kiloda Berat Bahadır ve M.Ali Demirel, 73 kilda M. Hüdai Özgürbüz ve Musa Şimşek, 81 kiloda C. Ata Demirtaş tatamiye çıkacak.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:05
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