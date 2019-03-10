Judoda Kayra Sayit'ten altın madalya

İSTANBUL (AA) - Judoda Fas'ın Marakeş kentindeki Grand Prix müsabakalarında milli sporcu Kayra Sayit, kadınlar +78 kiloda altın madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sıkletinde ilk turu maç yapmadan geçen Kayra, ikinci turda İtalyan Eleonora Geri'yi, çeyrek finalde İsrailli Raz Hershko'yu, yarı finalde de Kamerunlu Hortence Vanessa Mballa Atangana'yı ipponla yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Hollandalı Tessie Savelkouls karşısında waza-ari puanıyla galip gelen Kayra, altın madalyanın sahibi oldu.

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