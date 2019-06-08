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Judoda 8 madalya

- Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, tatamide birer altın ve gümüşle 6 bronz madalya kazandı

08 Haziran 2019 Cumartesi 22:59
Judoda 8 madalya


İSTANBUL (AA) - Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, ilk günde 8 madalya aldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'in Zvornik kentinde gerçekleştirilen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular tatamide birer altın ve gümüş ile 6 bronz madalya kazandı.

Kadınlarda 57 kiloda Dilay Tekin altın, 63 kiloda Nurdan Almalı gümüş alırken 48 kiloda Berika Kaplan, 52 kiloda Eda Karademir ve 57 kiloda Eda Karademir bronz madalya elde etti.

Erkeklerde ise 60 kiloda Burak Mecit, 66 kiloda Enes Uysal ve 73 kiloda Niyazi Gökçen üçüncü oldu.

Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 22:59
  1. Dilay Tekin
  2. Gençler Balkan Judo Şampiyonası
  3. judo

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