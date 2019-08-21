Judocular Japonya'da madalyalı prova istiyor





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Dünya Judo Şampiyonası'na 8 sporcuyla katılacaklarını ve dört sporcunun madalya şansı bulunduğunu belirtti.

Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 25-31 Ağustos'ta düzenlenecek dünya şampiyonasında 150 ülkeden, 341'i kadın 862 sporcunun mücadele edeceğini söyledi.

Organizasyonun zor geçeceğini dile getiren Huysuz, "Organizasyonda 8 sporcumuz var. 5 erkek ve 3 kadın. Dört sporcumuzun madalya şansı var." değerlendirmesinde bulundu.



Türk judosu olarak başarı grafiğini yukarıya taşıdıklarını ve farklı yaş gruplarında madalyalar kazandıklarını anlatan Huysuz, "Özellikle altyapıya büyük önem veriyoruz. Alt yaş gruplarında madalya kazanan yetenekli sporcularımız var. Katıldıkları organizasyonlarda final yapan yetenekli isimler mevcut." diye konuştu.

Dünya şampiyonasının 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği kentte organize edildiğini vurgulayan Huysuz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şampiyona gerçekten zor olacak. Takımımız çok iyi hazırlıklar yaparak buraya geldi. Daha önce Şimonoseki Belediyesi ile yaptığımız protokol gereği 13 Ağustos’tan bu yana bu kentte kamp yapıyoruz. Buradaki çalışmalarımızı 23 Ağustos’ta tamamlayarak, Tokyo’ya geçeceğiz. Milli takımın organizasyonu hazır şekilde gelebilmesi için bütün imkanlarımızı kullandık."

Şampiyonanın Tokyo'da olmasının ayrı bir önemi olduğunu belirten Huysuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Japonya'daki bu dünya şampiyonası bir bakıma 2020 Tokyo Olimpiyatları için bir deneme olacak. Dünya şampiyonası, olimpiyatların bir provası olacak. Bu nedenle burada alacağımız sonuçlar önemli. Şampiyonada kürsü görmek için sporcularımızın elinden geleni yapacağına inanıyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Sporculara olimpiyatlar öncesi güveniyorum. Emeklerimizin karşılığını alacağımıza inanıyorum. İnşallah Türkiye'ye yeni olimpiyat kotası ve madalyalarla döneceğiz."









