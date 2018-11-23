Judo: Osaka Grand Slam

ANKARA (AA) - Japonya'da düzenlenen Osaka Grand Slam judo müsabakalarında ilk gün tatamiye çıkan İrem Korkmaz elendi.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, kadınlar 52 kiloda mücadele eden İrem, ilk maçta Taylandlı rakibine yenilerek turnuvaya veda etti.

Osaka Grand Slam müsabakalarında yarın kadınlar 70 kiloda Büşra Katipoğlu, erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve 81 kiloda Vedat Albayrak mücadele edecek.